Proche de Vladimir Poutine et Donald Trump, Viktor Orban fustige les sanctions européennes contre la Russie. Imago

«L'Ukraine n'existe pas»: la Hongrie sur les pas de Trump

À l'image du président américain, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et ses sbires ont récemment durci le ton à l'égard de leur voisin ukrainien, allant jusqu'à contester sa souveraineté. Retour sur leurs déclarations.

Ede ZABORSZKY - Budapest, hongrie/afp

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'a jamais porté l'Ukraine dans son coeur. Mais il est désormais enhardi par le rapprochement de son «ami» Donald Trump avec la Russie et la rhétorique se fait plus agressive encore.

Le gouvernement et les médias proches du pouvoir reprennent depuis longtemps «les mêmes narratifs hostiles» que le Kremlin, rappelle Dorka Takacsy, chercheuse au Centre pour l'intégration euro-atlantique et la démocratie (CEID) basé à Budapest.

«Or on observe une recrudescence ces derniers temps des commentaires acerbes et grossiers sur l'Ukraine»

Comme si le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses critiques contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, «taxé de dictateur sans élections», «leur donnaient le champ libre pour se lâcher».

Alors qu'internet voit déferler une impressionnante campagne de désinformation ciblant l'Ukraine, retour sur les récentes déclarations hongroises les plus marquantes.

La Russie aurait été entraînée dans le conflit

Depuis le début de l'invasion russe, Viktor Orban refuse d'envoyer des armes à son voisin ukrainien et n'a pas donné jeudi son aval aux conclusions écrites d'un sommet exceptionnel à Bruxelles. Il s'oppose également à l'entrée de Kiev dans l'UE, qui «ruinerait» selon lui le bloc, et veut «consulter» les citoyens sur le sujet.

Dans le même temps, le dirigeant resté proche de Vladimir Poutine fustige les sanctions européennes contre la Russie. A l'entendre, c'est l'Occident qui a poussé Moscou dans le conflit.

«La guerre ne concerne pas vraiment l'Ukraine», mais porte plutôt sur la question de l'adhésion à l'Otan du «territoire appelé Ukraine, qui fut un État tampon entre l'Alliance atlantique et la Russie», a déclaré le dirigeant nationaliste dans son discours sur l'Etat de la nation fin février.

«Pourquoi les Européens et Américains progressistes pensaient que les Russes resteraient les bras croisés, cela reste un mystère» Viktor Orban

Donald Trump ne dit pas autre chose: «Vous n'auriez jamais dû commencer» la guerre, a-t-il ainsi lancé récemment à l'intention de Kiev, en écho au discours du Kremlin.

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine, ex-république soviétique, ont éclaté au grand jour en 2014 avec une révolution pro-occidentale. Dans la foulée, Moscou a annexé la péninsule de Crimée avant d'envahir le pays le 24 février 2022, occupant environ 20% du territoire.

«L'Ukraine n'a jamais existé»

Le gouvernement hongrois va jusqu'à contester la souveraineté de l'Ukraine. Elle «n'a jamais existé dans l'histoire», a déclaré cette semaine le président du Parlement Laszlo Kover, fidèle d'Orban.

«C'est une zone grise entourée d'empires, sans véritable histoire politique, élite politique, tradition de gouvernance» Laszlo Kover

Il ne reste plus que ceux «qui sont incapables de se défendre et ceux qui ont exploité sans scrupules les plus faibles», a-t-il asséné.

Le directeur politique Balazs Orban - sans lien de parenté avec le Premier ministre - a lui évoqué «un problème appelé Ukraine».

Le pays assailli a aussi été traité d'«État-monstre mafieux» dans des tribunes de presse et les exactions russes de Boutcha qualifiées de «mise en scène».

Des stars soi-disant payées

Viktor Orban a lui-même partagé des allégations inventées de toutes pièces, selon lesquelles un «réseau mondial de gauche» aurait «acheté» des journalistes et des célébrités pour se rendre à Kiev et ainsi participer à la popularité du président ukrainien.

Lors d'une récente interview sur la radio publique, il a déclaré:

«Ils ont payé des stars d'Hollywood des millions de dollars»

Ce récit a également été relayé par Elon Musk, chargé par Donald Trump de sabrer dans les dépenses des administrations: le mois dernier, il a partagé un faux reportage sur des stars envoyées supposément en Ukraine grâce à des fonds de l'agence américaine de développement, l'USAID.

Des infos recyclées à l'infini car les médias d'Etat russes se plaisent eux aussi à citer les remarques de Viktor Orban, note l'experte Dorka Takacsy.