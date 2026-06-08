Des soldats observent un missile iranien intercepté dans le nord d'Israël. Keystone

L'Iran et Israël s'attaquent mutuellement malgré la trêve

Téhéran a bombardé Israël pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'Etat hébreu a répondu avec des frappes contre des «cibles militaires» iraniennes, malgré les appels à la retenue de Donald Trump.

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L'Iran a tiré dimanche plusieurs missiles contre Israël, qui dit les avoir interceptés, rompant un cessez-le-feu déjà très fragilisé au centième jour de la guerre au Moyen-Orient.

«L'armée de l'air a jusqu'à présent intercepté l'ensemble des missiles tirés depuis l'Iran», indique un communiqué militaire israélien après deux vagues de missiles tirés en direction d'Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti dans de vastes pans du nord du pays, selon l'armée.

La riposte israélienne n'a pas tardé. Lundi, l'armée de l'Etat hébreu a annoncé avoir mené des frappes aériennes contre des «cibles militaires» dans l'ouest et le centre de l'Iran. «L'Armée de l'air israélienne a frappé il y a peu des cibles militaires appartenant au régime terroriste iranien dans l'ouest et le centre de l'Iran», a écrit l'armée dans un bref communiqué.

Des explosions ont retenti à Téhéran, à Tabriz et à Ispahan, a annoncé succinctement la télévision d'Etat tôt lundi.

Quelques heures plus tard, l'armée israélienne a fait savoir que des missiles iraniens avaient de nouveau été tirés en direction d'Israël. Des habitants se sont rués vers les abris, et un journaliste de l'AFP a vu l'interception d'au moins un projectile au-dessus de Jérusalem. Selon le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, aucune victime n'a été recensée dans l'immédiat.

Trump appelle Netanyahu

Le président américain Donald Trump avait tenté de convaincre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas riposter pour ne pas mettre en péril toute signature d'un accord définitif avec Téhéran, d'après le média Axios.

«Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qui se passe actuellement», a-t-il affirmé, selon le journaliste d'Axios, Barak Ravid, qui dit l'avoir eu au téléphone.

Les appels à la retenue de Trump n'ont pas eu l'effet escompté. Keystone

C'est la première fois que l'Iran tire des missiles contre Israël depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Mais les négociations entre Washington et Téhéran n'ont depuis pas abouti et les deux pays se sont déjà attaqués mutuellement plusieurs fois ces derniers jours, sans issue en vue pour une guerre qui en 100 jours a embrasé le Moyen-Orient et fait vaciller l'économie mondiale.

«Avertissement»

Les hostilités ont par ailleurs continué sur l'autre front du conflit, au Liban, d'où ont été tirés dimanche des projectiles vers Israël, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur, provoquant une riposte israélienne qui a frappé dimanche le sud de Beyrouth, faisant deux morts et 20 blessés.

L'Iran a averti dimanche que ses tirs de missiles sur Israël étaient un «avertissement» en représailles au bombardement israélien de la banlieue sud de Beyrouth, prévenant que toute nouvelle agression ferait l'objet d'une «riposte plus forte».

«Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme», a répliqué le général de brigade Effie Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne, lors d'une courte allocution télévisée.

Israël a annoncé la fermeture de toutes les écoles dans le pays, tandis que l'Irak a fait état dimanche soir de la fermeture temporaire de son espace aérien, tout comme la Syrie partiellement. (ats/asi)