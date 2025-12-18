Donald Trump a réécrit le CV des présidents américains. Résultat? Truffé de mensonges. IMAGE: GETTY, MONTAGE: WATSON

Trump piétine Obama et Biden

Donald Trump a dévoilé le Wall of Fame de la Maison-Blanche, avec le portrait, mais également une bio expresse, des présidents des Etats-Unis successifs. Sans surprise, ces textes sont truffés de mensonges et d’insultes. Petit florilège.

«Conçu, construit et dédié par le président Donald J. Trump en hommage aux anciens présidents, bons, mauvais et ceux qui se situent entre les deux». C’est ainsi que le milliardaire de Palm Beach introduit, sur une plaque principale, le couloir dédié à lui-même ainsi qu’à ses nombreux prédécesseurs. Après avoir dévoilé les portraits enrobés d’or, ces cadres ont été enrichis de CV express, pour la plupart, peu vraisemblables.

Un Wall of Fame qui se transformera très vite en Wall of Shame, tant Trump prend ses aises avec la vérité et l’histoire, en déroulant le pedigree des locataires successifs du Bureau ovale. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, en a parlé avec des étoiles plein les yeux, dans la nuit de mercredi à jeudi.

C’est pour quoi faire? «Le Walk of Fame présidentiel restera longtemps un témoignage et un hommage à la grandeur de l'Amérique» Ok, why not

C’est quoi exactement? «Ces plaques présentent avec éloquence la biographie de chaque président et l’héritage qu’il a laissé» Ah, voilà.

Mais qui a écrit ces textes bourrés d’éloquence? «Etudiante en histoire, j’ai constaté que nombre d’entre elles avaient été rédigées directement par le président» (no shit)

Voici un petit florilège des plaques commémoratives imaginées par le 47e président. Au programme: sarcasme, mensonges, narcissisme et insultes. Sans surprise, Biden et Obama sont évidemment les moins bien traités.

Joe Biden

«Surnommé Sleepy (somnolent) et Crooked (malhonnête), Joe Biden était dominé par ses conseillers radicaux de gauche. Ceux-ci, avec leurs alliés dans les médias diffusant de fausses informations, ont tenté de dissimuler son grave déclin mental et son utilisation sans précédent de l'Autopen»

L’autopen, c’est l’instrument qui permet de signer à la place du président. Dans le couloir de la Fame, Trump a remplacé le visage de Biden par ce stylo-robot.

«Sleepy Joe Biden a été, de loin, le pire président de l'histoire des États-Unis»

«Arrivé au pouvoir à la suite de l'élection la plus corrompue jamais vue aux États-Unis, Biden a supervisé une série de catastrophes sans précédent qui ont conduit notre nation au bord de la destruction»

«Après sa défaite humiliante face au président Trump lors du débat de juin 2024, il a été contraint de se retirer de la campagne pour sa réélection, couvert de honte. Biden a utilisé les forces de l'ordre comme une arme contre ses adversaires politiques, tout en persécutant de nombreuses autres personnes innocentes. Il a quitté ses fonctions en accordant des grâces générales aux criminels et aux voyous démocrates radicaux, ainsi qu'aux membres de la famille criminelle Biden. Mais malgré tout cela, le président Trump a été réélu à une écrasante majorité et a SAUVÉ L'AMÉRIQUE.»

Barack Obama

«L’une des figures politiques les plus controversées de l'histoire américaine»

«En tant que président, il a fait adopter la très inefficace Unaffordable Care Act, qui a entraîné la perte du contrôle des deux chambres du Congrès par son parti et l'élection de la plus grande majorité républicaine à la Chambre depuis 1946. Il a présidé à une économie stagnante, approuvé le terrible accord sur le nucléaire iranien et signé les accords unilatéraux de Paris sur le climat, qui ont tous deux été résiliés par la suite par le président Donald J. Trump.»

Bill Clinton

«En 2016, l'épouse du président Clinton, Hillary, a perdu la présidence au profit du président Donald J. Trump!»

«Malgré les scandales qui ont entaché sa présidence, le boom technologique de la fin des années 1990 a entraîné une excellente croissance économique, qui l'a aidé, ainsi que les républicains au Congrès, à présenter des budgets équilibrés pour la première fois depuis des décennies.»

George W. Bush

«Le président Bush a créé le département de la Sécurité intérieure, mais a déclenché des guerres en Afghanistan et en Irak, qui n'auraient pas dû avoir lieu»

«Peu avant la fin de son mandat, une crise financière mondiale et une récession majeure ont éclaté»

«Fils de l'ancien président George H. W. Bush, George W. Bush était gouverneur du Texas lorsqu'il a remporté l'élection présidentielle très disputée de 2000. Son mandat a été largement marqué par les événements du 11 septembre 2001, à savoir la destruction du World Trade Center, à la suite de laquelle il a mené la guerre contre le terrorisme.»

Ronald Reagan

«Il était un admirateur du président Donald J. Trump bien avant la campagne historique de ce dernier pour la Maison-Blanche»

«De même, le président Trump était un admirateur de Reagan!»

«Il a survécu à une tentative d'assassinat et a affronté l'Union soviétique avec une clarté morale frappante, la qualifiant d'empire du mal et exerçant une pression sans précédent sur la menace communiste. Surnommé le grand communicateur, il a été réélu à une écrasante majorité en 1984 et a quitté ses fonctions avec un taux de popularité élevé, après avoir restauré la confiance, l'esprit et la volonté de la nation.»

John F. Kennedy

«La présidence de Kennedy s'est terminée tragiquement par son assassinat»

«Kennedy a subi un revers douloureux lors de l'invasion ratée de la baie des Cochons, et était président lorsque l'Union soviétique a construit le mur de Berlin, mais il a habilement géré la menace d'une guerre nucléaire pendant la crise des missiles de Cuba.»

Jimmy Carter

«Son unique mandat a été marqué par une inflation élevée, un taux de chômage important et une augmentation de l'indice de misère»

«Mais beaucoup estiment que le président Carter a mieux réussi après sa présidence qu'au cours de celle-ci. Il a accompli des choses merveilleuses pour l'humanité!»

Abraham Lincoln

«Lincoln a été assassiné à Washington, D.C. par John Wilkes Booth. Il est mort en grand président»

«Parmi les plus grands présidents américains, Abraham Lincoln fut le premier à sauver l'Union et à mettre fin à l'esclavage. Avocat à succès, élu au Congrès et au Sénat de l'Illinois, Abraham Lincoln fut élu président en 1860. Il remporta l'investiture du Parti républicain et dirigea la nation pendant la guerre civile américaine. Lincoln mena le conflit avec une détermination sans faille et finit par consacrer sa vie à l'Union. Pendant la guerre, Lincoln a publié la Proclamation d'émancipation, prononcé le discours de Gettysburg et signé l'adoption du 13e amendement abolissant l'esclavage.»

Donald J. Trump

(Attention, ce n’est pas très fiable;)

«En tant que président transformationnel, Trump a annoncé l'âge d'or de l'Amérique et a tenu ses promesses»

«Mettre fin à l'immigration illégale, sécuriser les frontières, expulser les membres de gangs et les criminels migrants, rendre nos villes sûres, mettre fin à l'inflation galopante, réduire les coûts énergétiques et attirer des milliers de milliards de dollars de nouveaux investissements»

«Un RECORD, aux Etats-Unis»

«Le 20 janvier 2025, Donald J. Trump est devenu le premier président en 132 ans à prêter serment pour un deuxième mandat non consécutif, après sa victoire historique au collège électoral, avec 312 voix contre 226. Surmontant une utilisation sans précédent des forces de l'ordre à son encontre, ainsi que deux procédures de destitution, il a remporté les Etats clés avec des millions de voix d'avance, devenant le premier républicain depuis des décennies à remporter le vote populaire. Une fois investi le 20 janvier 2025, les 50 États se sont tournés vers le parti républicain pour la toute première fois»

Ces plaques vont-elles rester au mur après 2028?

Rien n’est moins sûr. Etant donné que Donald Trump démonte sans gêne l’aile Est de la Maison-Blanche pour y construire sa salle de bal, le prochain président, pour autant qu’il soit démocrate (ou simplement en paix avec la vérité historique) va sans doute se faire un plaisir de virer ces fake news plaquées or le plus vite possible.

