Les effets du tremblement de terre. Keystone

Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon

Un séisme de magnitude 7,6 a été signalé au large des côtes japonaises, ce qui a déclenché une alerte au tsunami. Plusieurs personnes ont été blessées.

Un fort tremblement de terre de magnitude 7,6 s'est produit lundi au large de Misawa, sur la côte Pacifique du Japon, à une profondeur de 53 kilomètres.

Environ 2700 foyers ont été privés d'électricité à Aomori, selon l'agence de presse Kyodo News, et de nombreux incendies ont été signalés.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a aussitôt émis une alerte au tsunami. Une première vague de 40 centimètres a touché un port dans la région septentrionale d'Aomori, où se situe Misawa, à 23h43 locales (15h43 en Suisse), a-t-elle précisé.

L'épicentre du séisme et les régions touchées par l'alerte au tsunami, en rouge. Image: agence météorologique japonaise

A 23h50, une autre vague de 40 centimètres a atteint la ville d'Urakawa, dans la région d'Hokkaido. D'autres vagues ont atteint la côte, mais aucune n'a dépassé les 70 centimètres, a précisé JMA

La JMA a prévenu la population que le séisme pourrait être suivi de répliques dans les jours à venir.

Des blessés

Au moins 30 personnes ont été blessées. Des images filmées en direct montrent des morceaux de verre brisés éparpillés sur les routes. Le séisme a également été ressenti dans la grande ville de Sapporo, dans le nord de l'archipel nippon, où les alarmes des téléphones portables des habitants ont retenti.

L'épicentre du tremblement de terre se situe en mer, mais les secousses ont été ressenties dans une grande partie de l’archipel, notamment à Tokyo, selon le Parisien. Une équipe de CNN présente dans la capitale a ressenti de fortes secousses pendant «plus de 30 secondes».

Le séisme a provoqué plusieurs incendies, comme ici à Aomori. Keystone

La région est toujours traumatisée par le terrible séisme de magnitude 9,0 de 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18 500 morts ou disparus. La catastrophe avait également entraîné la fusion de trois des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, pire désastre de ce type depuis Tchernobyl.

Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques, sur ladite «Ceinture de feu» du Pacifique. Le pays présente l'une des plus fortes activités sismiques au monde. L'archipel de 125 millions d'habitants enregistre environ 1500 tremblements de terre par an. La plupart sont faibles, même si les dégâts peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur profondeur. (ats)