Le Mexique saisit près de trois tonnes de cocaïne dans le Pacifique

Une importante saisie de cocaïne a été réalisée en mer par les autorités mexicaines (photo prétexte). Image: EPA EFE

Le Mexique a saisi près de trois tonnes de cocaïne, d'une valeur marchande d'environ 37 millions de dollars, dans les eaux du Pacifique.

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Les autorités mexicaines ont saisi près de trois tonnes de cocaïne et arrêté quatre personnes à bord de deux petits bateaux dans les eaux du Pacifique, a annoncé samedi la Marine.

Sous la pression de Trump

Le Mexique a intensifié ses saisies de drogue et ses arrestations sous la pression du gouvernement américain de Donald Trump, qui a lancé une importante offensive contre le trafic de stupéfiants.

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L'opération intervient à la suite d'opérations de surveillance maritime et aérienne menées par les garde-côtes au large de l'Etat d'Oaxaca, dans le sud du pays, a précisé la Marine dans un communiqué.

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Des membres de la Marine ont repéré les bateaux et ont ordonné l'envoi d'une patrouille maritime qui a procédé à leur interception. Après inspection, elle a arrêté quatre personnes et saisi «86 colis contenant environ 2990 kilogrammes de cocaïne présumée», détaille le communiqué. Vingt bidons contenant environ 1000 litres d'essence ont également été saisis.

La Marine estime que cette opération a permis d'empêcher la vente de quelque 5,9 millions de doses de drogue et a entraîné un préjudice économique d'environ 37 millions de dollars qui contribue à affaiblir les «structures financières et opérationnelles» des groupes criminels. (btr/ats)