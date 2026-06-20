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Mexique: découverte de vestiges préhispaniques «uniques»

Découverte de vestiges préhispaniques «uniques» au Mexique

The sauna in complex 2 is seen at the Mayan archaeological site of Joya de Ceren in El Salvador, Friday July 1, 2011. The Mayan site Joya de Ceren was discovered in 1976 after being buried by an volca ...
Les vestiges découverts pourraient avoir un lien avec les Mayas (image d'illustration).Image: AP
Des vestiges présentant des caractéristiques inédites ont été découverts dans l'est du Mexique. Des archéologues parlent même d'une trouvaille «sans précédent».
20.06.2026, 07:5320.06.2026, 07:53

Des archéologues ont découvert dans l'est du Mexique les vestiges d'un édifice et une sculpture présentant des caractéristiques inédites, une découverte qualifiée vendredi de «très importante» par la présidente Claudia Sheinbaum.

Il s'agit d'une plateforme dont les flancs sont ornés de pierres de forme circulaire, différente des vestiges mis au jour jusqu'à présent dans cette région du Mexique. Un monolithe représentant un personnage aux possibles traits mayas a également été découvert, selon l'Institut national d'archéologie et d'histoire (INAH).

Les vestiges seront restaurés

La dirigeante mexicaine a assuré que son gouvernement consacrerait des ressources à la recherche et à la restauration de ces vestiges. Lino Espinoza Garcia, archéologue de l'INAH et l'un des coordinateurs du site de Campo Viejo, à Coatepec dans l'Etat de Veracruz, a déclaré:

«C'est une découverte unique, il n'y a pas de précédent»

Les vestiges, qui datent de la période du Classique ancien (entre 200 et 600 après J.-C.), comprennent une structure construite en dalles et en pierre calcaire, ornée de lignes ou de figures semblables à des carrés, en plus des pierres circulaires. De telles caractéristiques ne sont pas propres à la région et n'avaient jamais été recensées auparavant, a précisé l'institut dans un communiqué.

C'est «une structure très particulière», a déclaré Alberto Vazquez, l'autre archéologue responsable du site. Le monolithe est une stèle de 1,88 mètre de haut par 1,47 mètre de large, pour une épaisseur comprise entre 22 et 25 centimètres, sur laquelle apparaissent deux personnages. (btr/ats)

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