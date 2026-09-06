Bolivie: trois morts et 84 blessés après des explosions

Deux violentes explosions ont frappé vendredi un site militaire à Viacha, près de La Paz.

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Le bilan fait état d’au moins trois morts, 84 blessés et plus d’une dizaine de disparus. Keystone

Les deux violentes explosions vendredi en Bolivie dans une installation militaire, où était entreposé du matériel pyrotechnique, ont fait au moins trois morts et 84 blessés, selon un nouveau bilan. Plus d'une dizaine de personnes sont portées disparues.

Les déflagrations se sont produites à Viacha, une ville de 100'000 habitants située à une trentaine de kilomètres de La Paz. Les pompiers déblayaient samedi les décombres de certaines parties du bâtiment militaire, d'où s'élevait encore une colonne de fumée noire, a constaté l'AFP.

Vitres brisées, toitures arrachées, pierres éparpillées et arbres abattus témoignent de la puissance des ondes de choc, qui ont endommagé des dizaines d'habitations alentour.

Le corps d'un homme a été extrait des décombres samedi soir, portant à trois le nombre de personnes décédées, selon le parquet.

Armement de guerre pas touché

Le commandant du régiment Bolivar, touché par le sinistre, le colonel Antonio Amaru, avait auparavant indiqué que 14 soldats étaient portés disparus. On ignore si la troisième victime retrouvée figure sur cette liste. Les deux autres personnes décédées étaient également des jeunes appelés.

Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête notamment pour «homicide involontaire» et «blessures involontaires».

Un premier rapport du ministère de la défense a fait état de deux explosions. La première aurait impliqué de la «poudre noire, correspondant à du matériel pyrotechnique stocké sur place». La seconde, «d'une ampleur beaucoup plus importante», fait toujours l'objet d'une enquête.

«La cause et le matériau impliqué dans cette seconde explosion sont encore en cours de détermination», a indiqué le ministre de la défense Ernesto Justiniano. Le ministère a précisé qu'aucun armement de guerre n'avait explosé.

Des familles dont les maisons ont été endommagées ont été évacuées vers un hébergement temporaire où elles ont passé la nuit. (dal/ats/afp)