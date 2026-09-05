Bolivie: une explosion sur un site militaire fait deux morts

Une violente explosion dans une installation militaire de Viacha, dans l’ouest de la Bolivie, a fait au moins deux morts et 81 blessés vendredi.

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Sept militaires sont toujours portés disparus et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Keystone

Une violente explosion dans une installation militaire, où était entreposé du matériel pyrotechnique, a fait vendredi au moins deux morts et 81 blessés à Viacha, dans l'ouest de la Bolivie, ont annoncé les autorités. Sept personnes sont portées disparues.

Des vitres brisées, des débris projetés dans les airs et une épaisse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la ville: les médias locaux diffusaient les premières images filmées par les habitants.

«Jusqu'à présent, nous avons deux personnes décédées confirmées et sept personnes signalées disparues», a déclaré le ministre de la défense Ernesto Justiniano lors d'une conférence de presse. Il a aussi fait état de 81 blessés, dont deux dans un état grave.

Les morts et les disparus étaient des militaires servant dans l'installation, a précisé le ministère dans un communiqué. Les blessés ont été pris en charge dans différents centres médicaux de Viacha, selon le ministre de la défense.

Des habitants du secteur ont été évacués vers un centre d'hébergement temporaire. «Il n'est pas encore prudent» qu'ils regagnent leur domicile, car «des habitations ont été endommagées par l'onde de choc», selon Justiniano.

Enquête ordonnée

L'approvisionnement en électricité a été interrompu dans la zone touchée, où des dizaines de policiers ont été déployés, a constaté un correspondant de l'AFP.

Le président Rodrigo Paz a exprimé sur le réseau social X sa «profonde solidarité avec les familles des personnes décédées, les blessés et tous les habitants affectés par les explosions».

Il a annoncé avoir ordonné une enquête «minutieuse, technique et transparente». «Nous devons établir avec une clarté absolue les causes de cet événement, vérifier le respect des protocoles de sécurité et déterminer les responsabilités qui pourraient être engagées», a-t-il déclaré.

Selon Justiniano, deux explosions se sont produites. La première aurait impliqué de la poudre noire provenant du matériel pyrotechnique entreposé sur place. Elle a été suivie d'une seconde déflagration «d'une ampleur beaucoup plus importante», a-t-il déclaré.

«La cause et le matériau impliqué dans cette seconde explosion sont encore en cours de détermination»

Le ministère de la défense a précisé qu'aucun type d'armement de guerre n'avait explosé.

Le parquet a ouvert une enquête pénale pour homicide involontaire et blessures involontaires, ainsi que pour d'autres infractions, selon le ministère. (dal/ats/afp)