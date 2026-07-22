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Ebola a fait plus de 1000 morts en RDC et en Ouganda

Ebola a fait plus de 1000 morts en RDC et en Ouganda

L’épidémie d’Ebola continue de progresser plus rapidement que la réponse sanitaire.
22.07.2026, 16:0422.07.2026, 16:04
An ambulance drives past an ebola treatment centre in Bunia, Congo, Monday, July 20, 2026. (AP Photo/Prosper Heri Ngorora) Congo Ebola
Plus de 2470 cas confirmés ont été recensés en République démocratique du Congo, où le virus touche désormais cinq provinces de l’est du pays.Keystone

L'actuelle épidémie d'Ebola a franchi la barre des 1000 personnes tuées. En RDC, elle a fait 999 victimes, auxquelles il faut ajouter deux décès en Ouganda, selon les chiffres congolais relayés mercredi par l'OMS à Genève.

Selon des données qui datent de lundi, 2473 cas confirmés ont été observés dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Une vingtaine ont eux eu lieu chez le voisin ougandais.

Près de 330 cas sont suspects ont aussi été identifiés en RDC, ajoute l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Autre chiffre symbolique, le nombre de personnes guéries dépasse désormais les 500, dont 482 dans ce pays.

L'OMS a répété mardi que l'épidémie se propageait encore plus rapidement que la réponse. Des milliers de tests sont menés chaque jour. Ebola est actuellement présent dans cinq provinces de l'Est de la RDC. (dal/ats)

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