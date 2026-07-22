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Daniel Siad, rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, est mort

Daniel Siad, accusé de viol par plusieurs mannequins, a été retrouvé mort.
Daniel Siad, accusé de viol par plusieurs mannequins, a été retrouvé mort.imago (modifié)

Un rabatteur présumé de Jeffrey Epstein retrouvé mort

Un recruteur de mannequins soupçonné d’avoir rabattu des femmes pour Jeffrey Epstein a été retrouvé mort en France. Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être pratiquée.
22.07.2026, 12:2722.07.2026, 12:40

Daniel Siad, recruteur de mannequins et rabatteur présumé de femmes pour le pédocriminel américain Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort lundi soir à son domicile de Colombes (Hauts-de-Seine), près de Paris. C'est ce qu'a indiqué mercredi le parquet de Nanterre, confirmant une information du Parisien.

«Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte lundi soir à la suite de la découverte» de son corps dans son «pavillon», a précisé le parquet. «Une autopsie sera réalisée» dans le cadre de cette enquête confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

«Complètement raté»: Vance admet des erreurs dans l'affaire Epstein

Visé par plusieurs plaintes, notamment pour viols, Daniel Siad faisait l'objet à Paris d'une enquête confiée à l'office spécialisé dans la lutte contre la traite d'êtres humains. Il contestait les accusations et avait affirmé vouloir être entendu par les enquêteurs pour donner sa version des faits.

Sollicitée par l'AFP, son avocate Menya Arab-Tigrine n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Plainte par un mannequin suédois

La première plainte le visant avait été déposée le 10 février dernier par un ancien mannequin suédois, Ebba P. Karlsson. La quinquagénaire ne connaissait pas son identité avant de le reconnaître dans les archives déclassifiées liées à Jeffrey Epstein, où Daniel Siad est cité dans plus d'un millier de pièces.

Dans sa plainte, elle accusait Daniel Siad de l'avoir violée quand elle avait 20 ans puis de l'avoir exploitée sexuellement, en la présentant à Gérald Marie, ancien directeur de la prestigieuse agence de mannequins Elite, à qui elle reproche un autre viol. Daniel Siad et Gérald Marie ont toujours nié.

Cofondatrice d'un collectif

Ebba P. Karlsson n'était pas joignable mercredi matin. Elle a cofondé, avec Lisa Brinkworth, qui accuse Gérald Marie d'agression sexuelle en 1998, le collectif «Victorious Angels – We rise», qui dénonce depuis plusieurs années des violences sexuelles dans le milieu du mannequinat et dans la galaxie Epstein.

«Je suis sous le choc et tellement triste pour toutes les victimes. C'est dévastateur que les survivantes de l'affaire Brunel aient d'abord été privées de justice, et maintenant celles de l'affaire Siad»
Lisa Brinkworth

En 2022, l'agent de mannequins Jean-Luc Brunel, proche de Jeffrey Epstein, s'était suicidé en détention, après avoir été mis en examen pour viols sur mineures et harcèlement sexuel. En 2019, Jeffrey Epstein, arrêté aux Etats-Unis pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs, avait été retrouvé pendu dans sa cellule.

(ats/acu)

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