La jeune femme figurait sur la page «Most Wanted», les criminels les plus recherchés par Europol. dr

La femme la plus recherchée d'Europe se faisait passer pour une influenceuse

Tania Gomez était la femme la plus recherchée d'Europe. Pendant des années, la Suédoise a dupé tout le monde en se faisant passer pour une bienfaitrice des animaux et influenceuse engagée. Sauf que derrière cette image se cachait une narcotrafiquante de haut vol. Après quatre ans de cavale, la «reine de la coke» a finalement été arrêtée en Espagne.

Elle a les traits d’un mannequin, les réseaux sociaux d’une activiste et le pedigree d’une criminelle. Tania Gomez, Suédoise de 32 ans, a passé des années à sillonner l’Europe sous couvert d’un engagement pour le bien-être animal.

Officiellement, elle se consacrait à la protection des chiens errants, collaborant avec l’organisation HundGarnin pour leur offrir un nouveau foyer. Officieusement, elle s’occupait d’un tout autre type de trafic: celui de la cocaïne, relate le magazine allemand Bild.

Une protectrice des animaux baronne de la drogue. dr

L’affaire éclate en 2021, lorsqu’une descente de police a lieu dans un bureau de change de Stockholm, le World Exchange. Ce que les enquêteurs découvrent dépasse leurs attentes: plus d’un million d’euros en liquide, dissimulés dans des sacs. L’endroit était devenu un carrefour du blanchiment d’argent pour la pègre suédoise.

Et au beau milieu de cette lessiveuse à billets? Des traces indéniables de la participation active de Tania Gomez aux affaires de la mafia locale.

D'influenceuse à cheffe du narcotrafic

Si beaucoup voyaient en elle une simple bienfaitrice de la cause animale, les enquêteurs avaient, eux, rassemblé des preuves accablantes.

Car la jeune femme, qui figurait sur la page «Most Wanted», les criminels les plus recherchés par Europol, ne se contentait pas d’être une intermédiaire: Tania Gomez occupait un rôle clé dans l’organisation criminelle. Elle aurait ainsi supervisé le stockage et la vente de quantités astronomiques de cocaïne. En mai 2020, elle aurait même réceptionné dix kilos de poudre blanche en plein cœur de Stockholm.

La jeune femme a finalement été arrêtée. dr

Et contrairement à ce que son mètre soixante et son apparence douce laissaient supposer, elle n’était pas une petite main. Non, la trentenaire était au sommet de la pyramide. La «reine de la coke» régnait sur un empire.

Une cavale de quatre ans jusque dans les Canaries

Mais la fête a pris fin. Comme le raconte le média allemand, après la saisie du World Exchange, Gomez disparaît du radar, plongeant dans une cavale qui durera quatre longues années.

Née d'un père espagnol et d'une mère suédoise, elle était en fuite depuis mars 2021. Traquée par Europol, la criminelle la plus recherchée d’Europe apparaissant dans la liste des fugitifs les plus dangereux. Jusqu’à la semaine dernière.

Car c’est sur l’île de Lanzarote que les enquêteurs ont enfin mis la main sur elle. La police espagnole, inondée d’informations sur sa possible localisation, a fini par l’arrêter dans le petit village de Tías.

«Nous avons pu procéder à son arrestation après un afflux de signalements ces dernières semaines» Isabel López, porte-parole des forces de l’ordre espagnoles

Des images de son arrestation ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Bientôt de retour en Suède pour son procès

Tandis que dix de ses anciens complices ont déjà été condamnés en Suède à de lourdes peines, le sort de Tania Gomez reste en suspens. «Cela ne change rien à son propre procès. Elle sera jugée séparément», a expliqué la procureure Anna Stråth.

Pour l’heure, l’Espagne étudie la demande d’extradition envoyée par la Suède. «Cela peut prendre quelques semaines, voire plusieurs mois», précise la magistrate.

Outre le trafic de drogue, les autorités suédoises soupçonnent la jeune femme d'être impliquée dans un réseau illégal de trafic d'animaux. Celle qui se surnommait l'«héroïne des chiens» ne l'était peut-être pas tant que cela. Une chose est sûre: l’ancienne influenceuse risque fort de troquer les refuges pour chiens contre une toute autre forme de cage.