L'accord de plaider coupable du «cerveau» du 11-Septembre annulé

Khalid Cheikh Mohammed, Walid bin Attash et Mustafa al-Hawsawi, tous trois détenus dans la prison de la base militaire américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba, sont accusés de «terrorisme» et du meurtre de près de 3000 personnes dans les attentats sur le sol américain, un des épisodes les plus traumatiques de l'histoire des Etats-Unis.

«Le ministre a agi dans les limites de ses pouvoirs légaux et nous ne souhaitons pas remettre en cause son jugement», explique la cour d'appel, concluant à une série «d'erreurs indiscutables» de la part du juge militaire.

Zelensky remplace une ambassadrice stratégique

Après plus de quatre ans à Washington, l'ambassadrice ukrainienne Oksana Markarova devra probablement bientôt faire ses valises. Se serait-elle fait des ennemis parmi les républicains?

Oksana Markarova représente les intérêts de l'Ukraine à Washington depuis février 2021. Et la fin de son mandat semble désormais imminente. Motif officiel de ce remerciement: un téléphone entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi. C'est ce qu'ont annoncé de manière concordante le Financial Times et l'agence de presse Bloomberg.