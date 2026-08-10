Abelardo de la Espriella a promis la fermeté contre les guérilleros et les trafiquants de drogue. Image: AP

Opérations sanglantes du nouveau président colombien contre les «bandits»

Abelardo de la Espriella a lancé ses premières manoeuvres militaires suite à son investiture en Colombie. Six membres de groupes armés ont été tués.

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Six membres de groupes armés ont été tués dimanche en Colombie lors des opérations militaires lancées à la suite de l'investiture du nouveau président Abelardo de la Espriella. Ce dernier a promis la fermeté contre les guérilleros et les trafiquants de drogue.

Ces premières manoeuvres militaires envoient «un message clair et percutant pour tous les bandits», a déclaré le chef d'Etat dans un communiqué. «Ils n'ont nulle part où se cacher», a ajouté ce représentant de la droite dure élu sur un discours de fermeté dans un contexte de vague de violences sans précédent depuis des décennies en Colombie.

Quatre rebelles, dont le «deuxième commandant» d'une dissidence des FARC connue sous le nom de Comandos de la Frontera, ont été abattus dans une commune amazonienne du département du Meta (centre), selon le président. Deux membres du principal cartel de la drogue colombien, le Clan del Golfo, sont morts dans une zone rurale du département d'Antioquia (nord-ouest), a-t-il ajouté.

Deux attentats

Lors de son investiture vendredi, le nouveau président a promis de combattre «sans répit le narcoterrorisme et toutes les organisations criminelles». Il a affirmé que l'option du dialogue avec les principaux groupes armés était complètement épuisée.

Dès samedi, l'armée a mené ses premières opérations sous le nouveau gouvernement. Le président avait annoncé la mort dans le sud-est d'un dirigeant d'une dissidence de la guérilla des FARC, ainsi que la capture dans le sud d'un commandant d'un autre groupe armé dissident.

La première journée pleine du mandat du nouveau chef d'Etat avait également été marquée par plusieurs attaques, dont l'une menée avec des drones chargés d'explosifs contre un poste de police dans le nord, qui a tué un agent. (jzs/ats/afp)