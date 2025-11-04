Des drones interrompent le trafic aérien dans cet aéroport belge

Les vols ont été suspendus après le signalement d'un survol de drones proche de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem.

Le trafic aérien a été interrompu mardi soir au-dessus de Bruxelles-Zaventem, le premier aéroport de Belgique, après un signalement de drones, a indiqué une porte-parole de la société exploitante, Brussels Airport.

Un porte-parole explique à l'AFP:

«Il n'y a plus aucun vol au départ et à l'arrivée suite à une suspicion de drones»

A Charleroi, deuxième aéroport du pays, le trafic a aussi été provisoirement suspendu pour les arrivées, par mesure de précaution, selon la firme exploitante.

Aucune précision n'a été donnée sur la durée estimée des perturbations.

Skeyes, la société chargée du contrôle aérien en Belgique, n'était pas immédiatement joignable.

Comme plusieurs pays européens depuis deux mois, la Belgique connaît des épisodes de survol de drones jugés suspects au-dessus de lieux ou d'infrastructures sensibles.

Le week-end dernier la base militaire de Kleine-Borgel (nord-est) qui abrite des armes nucléaires américaines a été survolée à trois reprises, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête par le service de renseignement militaire belge.

Interrogé lundi le ministre de la Défense Theo Francken a refusé de pointer du doigt la Russie derrière ces incidents, mais a évoqué une opération coordonnée menée par «des professionnels» pour «déstabiliser» la Belgique.

«Ils sont en train d'essayer (de semer) la panique en Belgique», «c'est de la déstabilisation», a affirmé le ministre sur la radio publique francophone RTBF. (afp)