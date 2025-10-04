Munich ferme à nouveau son aéroport après une alerte aux drones

Pour la deuxième nuit consécutive, l’aéroport de Munich a suspendu ses opérations vendredi en raison d’un signalement de drones. Berlin dénonce une «menace» croissante, alors que ces incidents se multiplient en Europe et que Moscou est pointé du doigt.

L'aéroport de Munich, en Allemagne, a fermé pour la deuxième nuit consécutive vendredi, après une nouvelle alerte aux drones. Berlin a dénoncé la «menace» que font peser ceux-ci sur la sécurité du pays.

Ce type d'incidents se multiplie en Europe, les membres de l'Union européenne (UE) soupçonnant la Russie d'être à l'origine de ces survols de sites sensibles.

Après un premier incident jeudi soir, la sécurité aérienne allemande (DFS) a à nouveau «réduit et suspendu préventivement jusqu'à nouvel ordre les opérations aériennes à l'aéroport de Munich en raison d'observations de drones non confirmées» à ce stade, a indiqué vendredi soir l'aéroport bavarois sur son site en ligne.

Deuxième aéroport d'Allemagne, l'aéroport de Munich est le plus important de l'UE à être contraint de suspendre ses opérations, après des incidents similaires à Copenhague et Oslo notamment.

Des dizaines de vols ont été annulés

Sa première fermeture dans la nuit de jeudi à vendredi avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols, avec près de 3000 passagers bloqués et pris en charge sur place. Le trafic avait repris à l'aube vendredi avant cette nouvelle interruption dans la soirée.

L'Allemagne célébrait vendredi sa fête nationale, qui commémore l'intégration de la République démocratique d'Allemagne née à l'époque soviétique à la République fédérale en 1990.

Contrairement à l'incident de vendredi soir, où la présence de drones n'a pas été confirmée à ce stade, plusieurs appareils avaient été formellement identifiés jeudi soir notamment à Erding, où l'armée dispose d'un aérodrome près de Munich, puis au-dessus de l'aéroport civil de la capitale bavaroise.

La police avait déployé des hélicoptères sans toutefois être en mesure de quantifier précisément, de donner le type ou d'intercepter ces appareils.

Le ministre allemand de l'intérieur Alexander Dobrindt a dénoncé vendredi auprès du journal Bild une «menace».

«A partir de maintenant, il faut abattre les drones au lieu d'attendre» Alexander Dobrindt

Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz doit à cette fin débuter mercredi la révision des lois sur la sécurité aérienne. Jusqu'à présent seule la police, et non l'armée, a le droit d'abattre des drones.

Les incidents se multiplient

D'autres aéroports européens, au Danemark, en Norvège et en Pologne, ont récemment suspendu des vols en raison de la présence de drones non identifiés.

Plusieurs pays dont la Roumanie, qui a également subi une intrusion, ainsi que l'Estonie, pays frontalier de la Russie, où l'OTAN a intercepté le mois dernier trois avions de combat russes, ont pointé du doigt Moscou, qui a rejeté les accusations.

Au début septembre, la Pologne avait dénoncé l'incursion de 19 drones dans son espace aérien, incriminant, elle aussi, la Russie.

Au Danemark, l'aéroport de la capitale Copenhague a dû être fermé le 22, alors que d'autres aéroports ainsi qu'une base militaire dans le pays ont été survolés par des drones le 25. L'origine des appareils reste inconnue, mais les autorités danoises chargent également Moscou.

Ces récents incidents ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'OTAN face à cette nouvelle menace.

Jeudi, les 27 Etats membres de l'UE réunis à dans la capitale danoise à ce sujet et ont évoqué la mise en place d'un «mur» anti-drones. (tib/ats)