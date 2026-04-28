Le mammifère va être transporté par bateau puis relâché dans des eaux plus profondes.

Ils font tout pour sauver Timmy, la baleine échouée en Allemagne

Echoué depuis des semaines, le mammifère marin semble vouloir continuer à vivre. Une opération spectaculaire ce déroule ce mardi pour le sauver.

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Des sauveteurs ont pu hisser à bord d'une barge une baleine échouée depuis des semaines sur la côte baltique allemande. Ils veulent désormais la transporter vers des eaux plus profondes en mer du Nord. Cette opération de sauvetage est retransmise en direct par de nombreux médias.

Le direct du sauvetage de Timmy Vidéo: YouTube/ZDFheute Nachrichten

Tirée par des secouristes, à l'aide de sangles et à la force de leurs bras, dans un chenal creusé ces derniers jours afin de l'extirper d'une baie peu profonde, la baleine a pu ensuite rejoindre l'intérieur de la barge partiellement immergée, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

La première partie de l'opération est donc un succès. Et le cétacé doit désormais être emmené jusqu'aux eaux profondes de la mer du Nord ou de l'océan Atlantique. Les responsables des opérations n'ont pas dit quand ce transfert doit avoir lieu.

On vous racontait son histoire ici 👇🏼 «Il y a encore de la vie»: Timmy la baleine va peut-être être sauvée

Financée par deux riches entrepreneurs, cette tentative de sauvetage a été autorisée par les autorités régionales, qui avaient pourtant annoncé début avril renoncer à sauver l'animal en raison de chances de survie jugées faibles par les experts.

L'entrepreneuse Karin Walter-Mommert, qui a fait fortune dans les courses hippiques, a réagi dans le journal Bild:

«Je ne saurais dire à quel point je suis heureuse. On a vu que la baleine s'est battue et voulait vivre»

Les premières images du sauvetage 👇🏼 Vidéo: extern / rest

Walter Gunz, le fondateur de MediaMarkt, un groupe de grande distribution, a abondé:

«Je suis soulagé et très heureux. C'était jusqu'ici la plus grande aventure de ma vie»

Leur précédente tentative avait dû être abandonnée à la fin de la semaine dernière.

Le ministre de l'Environnement de la région du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Till Backhaus, avait donné dans la matinée son feu vert à l'opération. Deux vétérinaires ayant examiné le mammifère d'une douzaine de mètres ont estimé qu'il était «transportable d'un point de vue médical», s'était-il justifié.

Timmy va être transportée par bateau

Une fois la baleine hissée avec succès sur la barge, ce qui était l'objectif d'ici au «coucher du soleil», «on pourra, espérons-le, entreprendre le voyage», avait-il ajouté. Till Backhaus a insisté que le sauvetage de la baleine à bosse, qui depuis fin mars s'est échouée à plusieurs reprises non-loin des côtes allemandes, était une «priorité absolue».

En fin de matinée, des sauveteurs en tenues de plongée étaient visibles au côté de la baleine, debout dans des eaux peu profondes près de l'île de Poel, la barge à proximité.

Les autorités avaient initialement renoncé à tout sauvetage début avril, avant de revenir sur leur décision sous la pression publique et de médias, qui pour certains ont surnommé l'animal Timmy.

Ces opérations ont suscité des critiques au sein de la communauté scientifique, certains experts jugeant l'opération vaine et la baleine à l'agonie. Le ministre Till Backhaus a défendu la tentative mardi, relevant que celui «qui ne fait rien ne fait pas non plus d'erreurs». Il a dit:

«Ça vaut le coup d'essayer»

Depuis son premier échouage fin mars, la baleine est devenue un phénomène national, les médias allemands se pressant sur la côte Baltique pour suivre les opérations. Mais cette saga a aussi cristallisé émotions, controverses et divisions.

Les secouristes ont rapporté avoir reçu des menaces de mort et la police doit maintenir à distance les curieux nuit et jour. (ats/afp)