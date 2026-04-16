Le sort de la baleine Timmy émeut l'Allemagne. Image: Keystone / Capture d'écran YouTube, montage watson

«Il y a encore de la vie»: Timmy la baleine va peut-être être sauvée

Une nouvelle tentative de sauvetage de la baleine à bosse Timmy, échouée au large de la côte baltique allemande, doit débuter jeudi. Tour d'horizon des mesures prévues.

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L'opération est en cours depuis 8 heures. Dans le meilleur des cas, la célèbre baleine à bosse, nommée Timmy, pourra être transportée vendredi matin. Voici ce qu'il faut savoir et ce que le plan visant à la sauver implique.

Comment sauver Timmy?

Le plan de sauvetage prévoit de récupérer la baleine vivante et de la conduire jusqu'à la mer du Nord et, le cas échéant, jusqu'à l'océan Atlantique. Dans un premier temps, la zone située sous les nageoires pectorales de l'animal devra être dégagée par un jet d'eau. Des plongeurs seront déployés à cet effet dès jeudi 8 heures.

L'opération de sauvetage diffusée en direct: Vidéo: YouTube/ZDFheute Nachrichten

L'animal devra ensuite être soulevé à l'aide de coussins gonflables, permettant de glisser une bâche sous son corps. C'est sur cette bâche, tendue entre deux pontons, que la baleine sera transportée vendredi matin. Un remorqueur tirera ensuite l'ensemble du dispositif. D'après Till Backhaus, ministre de l'environnement du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, ce projet ambitieux est unique en son genre.

Qui se trouve derrière ce projet?

Ce projet doit être mis en œuvre par une association privée qui, selon le ministère de l'environnement de la région, en assume la responsabilité. Outre Walter Gunz, fondateur de Mediamarkt, l'opération est portée par l'entrepreneuse Karin Walter-Mommert, connue dans le milieu des sports équestres.

La responsabilité de l'opération incombe entièrement aux initiateurs, a souligné Backhaus, y compris sur le plan financier. «Ils ont déchargé notre ministère de toute responsabilité.»

Les efforts se poursuivent. Image: keystone

Quelles sont les chances de survie de la baleine?

Difficile à dire. L'état de santé du grand cétacé n'est pas particulièrement bon. A ce sujet, Backhaus a indiqué:

«Elle n'est pas active, elle n'est vraiment pas agile, mais elle montre qu'il y a encore de la vie. Elle a certainement subi des dommages graves, c'est une réalité.»

Il reste cependant possible que le sauvetage soit un succès malgré tout.

Des images de la baleine Timmy: Vidéo: watson

Les responsables sont eux aussi conscients de la difficulté de l'entreprise. Sans cette intervention, la baleine mourra dans tous les cas, a confié le cofondateur de MediaMarkt, Gunz, à l'agence de presse allemande DPA. Et d'ajouter:

«Si on essaie quelque chose, on a au moins une chance de la sauver»

Timmy n'est pas en bonne santé. Image: keystone

Que s'est-il passé avant?

Le sort de la baleine à bosse échouée au large de la ville de Wismar émeut de nombreuses personnes depuis des semaines. Depuis le 31 mars, la baleine à bosse gît par environ 1,50 mètre de profondeur au large de l'île de Poel.

Jusqu'à récemment, tout laissait penser que l'aventure de la baleine s'achèverait tristement. Des experts avaient expliqué qu'il n'était pas possible d'aider efficacement l'animal malade et affaibli et qu'il valait mieux le laisser mourir en paix et dans la dignité. Lors d'une conférence de presse à Schwerin, Backhaus a cependant annoncé mercredi un revirement de situation.

Il a ainsi donné son feu vert au plan de sauvetage précité. S'il reste encore prudent, il se dit néanmoins «assez optimiste». (dab/leo/ats/dpa)