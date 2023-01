6 constructions gigantesques qui ouvriront (enfin) en 2023

Le monde compte de nombreux chantiers. Parmi eux, ces six constructions titanesques, qui devraient être achevées en 2023.

The Abrahamic Family House, Abu Dhabi

Abu Dhabi abrite déjà l'une des plus grandes mosquées du monde: la mosquée Cheikh Zayid. La méga-construction a été inaugurée en 2007 et attire depuis de nombreux touristes.

L'ouverture d'un nouveau méga-projet est désormais imminente: The Abrahamic Family House. L'ensemble du bâtiment, conçu par le célèbre architecte Sir David Adjayes, réunit une église, une mosquée et une synagogue. Il s'agit d'un complexe interreligieux qui doit réunir les valeurs des trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Une sorte de Jérusalem moderne.

Le projet englobe les valeurs des trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Sur la photo, on voit la mosquée à gauche, la synagogue au centre et l'église à droite. bild: Adjaye Associates

Sur l'île de Saadiyat, le cœur culturel d'Abu Dhabi, outre la mosquée, l'église et la synagogue, un centre de formation sera également construit pour permettre aux communautés de se retrouver ensemble.

Le nom du projet, «Abrahamic Family House», n'est pas le fruit du hasard. Abraham est décrit comme le patriarche dans le judaïsme, le christianisme et l'islam.

La mise en œuvre du projet est soutenue par le Higher Committee of Human Fraternity (Comité supérieur pour la fraternité humaine). bild: adjaye associates

La construction a débuté en 2019, après la signature par le pape François d'un document fixant l'objectif de «promouvoir la fraternité et le respect mutuel entre toutes les nationalités et croyances».

L'ouverture est prévue pour 2023.

A quoi ressemblera l'intérieur de la mosquée. bild: adjaye associates

Voici à quoi devrait ressembler l'intérieur de l'église. bild: adjaye associates

Bibliothèque nationale d'Israël, Jérusalem

Dans la ville sainte de Jérusalem aussi, un nouveau bâtiment sera inauguré en 2023. Il ne s'agira pas d'un lieu de culte, mais tout de même d'une maison d'histoire et de trésors culturels: la Bibliothèque nationale d'Israël.

La bibliothèque sera construite à Jérusalem-Ouest et deviendra un nouveau symbole de la ville. Elle est située au pied de la Knesset, le parlement israélien, et du Musée d'Israël, le musée des sciences.

La bibliothèque trône au-dessus de Givat Ram, le quartier du centre de Jérusalem. bild: Herzog & de Meuron

Le bâtiment de 45 000 mètres carrés sur six étages en surface et quatre étages souterrains est l'œuvre des célèbres architectes suisses Herzog & de Meuron. Il abritera plus de quatre millions de livres, 2,5 millions de photographies, des manuscrits et des artefacts qui seront accessibles au grand public.

La Bibliothèque nationale d'Israël abritera plus de quatre millions de livres. bild: Herzog & de Meuron

Un auditorium ainsi qu'un amphithéâtre en plein air sont prévus pour accueillir des manifestations culturelles telles que des concerts, des salons du livre et des festivals de cinéma.

L'ouverture de la bibliothèque est prévue pour le printemps 2023.

Un amphithéâtre en plein air devrait être construit pour accueillir des concerts et des salons. bild: herzog & de meuron

Merdeka 118, Kuala Lumpur, Malaisie

«Merdeka» signifie indépendance en malais. C'est ce qu'a crié Tunku Abdul Rahmans, le premier Premier ministre de Malaisie, lorsqu'il a proclamé l'indépendance du pays en 1957.

A l'avenir, «Merdeka» ne sera probablement plus immédiatement associé à la fête de l'indépendance, mais à l'un des plus hauts gratte-ciel du monde: la Merdeka Tower.

Une fois achevé, ce bâtiment de 678 mètres de haut sera le deuxième plus grand édifice du monde, derrière la Burj Khalifa de Dubaï, qui culmine à 828 mètres.

La Merdeka Tower à Kuala Lumpur, en Malaisie, est sur le point d'être achevée. Bild: Shutterstock

La construction du gratte-ciel a débuté en 2014 et le bâtiment devrait être achevé au second semestre 2023. Il se compose de 100 étages de surface locative, dont des bureaux, des chambres d'hôtel ainsi qu'une plate-forme d'observation.

La hauteur finale de la construction a été atteinte en octobre 2022. bild: wikipedia

Le Grand Musée égyptien, Gizeh, Égypte

Le Grand Musée égyptien aurait dû être inauguré en 2013.

La première pierre du bâtiment a été posée en 2002, sous l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Mais après cette annonce, le bâtiment a connu de nombreux revers. Le printemps arabe, les problèmes financiers ainsi que la pandémie de Covid ont repoussé l'ouverture de plusieurs années.

Vue extérieure du musée. bild: Besix

Situé à environ deux kilomètres de la nécropole de Gizeh, le musée s'étend sur 50 hectares. Il est censé être le plus grand musée archéologique du monde et abriter plus de 150 000 artefacts de l'Égypte ancienne, dont la collection complète de Toutankhamon.

Le musée est situé sur un terrain de 480 000 mètres carrés. bild: Grand Egyptian Museum

Le coût total du projet est estimé à plus d'un milliard de dollars américains.

La date d'ouverture officielle n'est pas encore connue. Le musée a toutefois déjà annoncé un premier événement pour janvier 2023.

L'entrée du musée. 15 000 visiteurs devraient y être accueillis chaque jour. bild: Grand Egyptian Museum

Nordø, Copenhague, Danemark

Cette année, Copenhague a été nommée capitale mondiale de l'architecture par l'UNESCO. Le dernier-né de la ville danoise sera le quartier de Nordø.

Un bâtiment circulaire, dont la façade en verre doit contribuer à réduire la consommation d'énergie, est en train de voir le jour à la pointe du Nordhavn de Copenhague. De nouveaux lotissements seront construits tout autour. Le projet comprend plus de 100 nouveaux logements ainsi qu'une vaste surface commerciale et est relié par deux ponts.

La construction du projet a débuté en 2020 et les premiers habitants emménageront cette année. bild: lutzau

Les travaux de construction devraient s'achever en 2023. Le bâtiment, qui émerge du sol tel un diamant taillé, compte déjà parmi les emblèmes du port de Copenhague.

Le nouveau quartier de Copenhague: Nordø. bild: lutzau

Red Sea International Airport, Arabie saoudite

Un aéroport international est actuellement en cours de construction sur la côte de la mer Rouge, dans la province de Tabuk, au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Sa construction fait partie du Red Sea Project, annoncé en 2017 par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et axé sur la promotion du tourisme (de luxe).

L'aéroport est situé au large des côtes de la mer Rouge, dans la province de Tabuk. bild: Foster + Partners

Le terminal sera conçu de manière à ce que les voyageurs se sentent comme dans un terminal d'avion privé. L'aéroport offrira de petits espaces dans lesquels relativement peu de personnes se croiseront en même temps. L'aéroport sera alimenté à 100% par des énergies renouvelables (solaire et éolienne).

De petits espaces permettront de créer une sensation de voyage privé. bild: Foster + Partners

Le projet fait partie du programme Saudi Vision 2030, qui vise à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite au pétrole et à diversifier son économie.

Le Red Sea Project comprend 50 hôtels répartis sur 22 îles de la mer Rouge. Le projet complet devrait être achevé en 2030. Depuis l'aéroport, les touristes seront transportés vers les îles par hydravions amphibies.

Des hôtels de luxe au milieu de la mer Rouge. bild: Foster + Partners

