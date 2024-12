La détention de Paul Watson prolongée jusqu'au 18 décembre

Dans le détail, le militant est poursuivi pour des blessures qui, selon l'accusation, auraient été infligées le 11 février 2010 à un marin du Shonan Maru 2 par une puissante boule puante contenant de l'acide butyrique, et pour l'abordage du même navire quatre jours plus tard.

Le Japon, qui a relancé une demande émise en 2012 via une notice rouge d'Interpol, l'accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier nippon deux ans plus tôt dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd.

Fin novembre, ses défenseurs ont exhorté le ministre danois de la Justice Peter Hummelgaard de refuser l'extradition. Si telle était la décision, «il n'y aurait plus de motif de détention et (Paul Watson) serait libéré», a expliqué la procureure en charge du dossier. Dans le cas inverse, ses défenseurs feraient appel.

Comment le clan Kushner s'est bâti un empire dans l'ombre de Trump

Charles Kushner, 70 ans, est l'un des derniers proches de la famille Trump à rejoindre l'équipe du milliardaire à la Maison-Blanche. Retour sur les liens étroits qui unissent les familles Trump et Kushner depuis maintenant des décennies.

C'est bien connu. Chez les Trump, on gère le business en famille. Après les enfants et les beaux-enfants, c'est tout naturellement du côté des beaux-parents que le président élu est allé prospecter ce week-end - pour nommer coup sur coup Charles Kushner, beau-père de sa fille Ivanka, et Massad Boulos, beau-père de sa cadette Tiffany, nommés respectivement ambassadeur américain en France et conseiller principal pour les affaires arabes et du Moyen-Orient.