Céréales ukrainiennes: l'UE met fin aux restrictions d'importation

Kiev devra soumettre d'ici lundi soir un «plan d'action» à Bruxelles , qui se tient prêt «à réagir à toute situation imprévue» mais promet de ne pas ré-imposer de restrictions «tant que les mesures prises par l'Ukraine seront en place et pleinement efficaces». (anc/ats)

«D'ici là, l'Ukraine mettra en place à partir du 16 septembre des mesures efficaces pour contrôler les exportations» de blé, maïs, tournesol et colza «afin d'éviter toute distorsion du marché dans les Etats de l'UE voisins».

Soucieux de donner des gages aux pays de l'Est, l'exécutif européen précise qu' en contrepartie, Kiev s'engage à prendre des mesures pour contrôler l'afflux de céréales . «L'Ukraine a accepté d'introduire dans un délai de 30 jours des mesures juridiques – par exemple, un système de licences d'exportation – pour éviter des envolées» des volumes de grains, note le communiqué.

«Grâce à ces mesures temporaires, les distorsions de marché dans ces cinq Etats ont disparu» , et l'amélioration des conditions logistiques a permis d'augmenter l'acheminement des céréales vers d'autres pays, a indiqué la Commission dans un communiqué. «En conséquence, les mesures existantes expireront aujourd'hui.»

Plusieurs pays avaient unilatéralement interdit l'importation pour endiguer la saturation de leurs silos et l'effondrement des prix locaux, des restrictions que Bruxelles avait ensuite formellement autorisées puis prolongées jusqu'au 15 septembre – au grand dam de Kiev.

L'exécutif européen avait conclu fin avril avec cinq Etats (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie) un accord leur permettant de bloquer sur leur sol la commercialisation de blé, maïs, colza et tournesol ukrainiens , à condition qu'ils n'empêchent pas leur transit vers d'autres pays.

Les céréales ukrainiennes pourront à nouveau être commercialisées en Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie et Roumanie. En contrepartie, Kiev s'est engagé à prendre des mesures pour maîtriser l'afflux de grains dans les pays riverains.

