Pas de contrat, salaire à la pièce: la face cachée du géant de la mode Shein

Dans une vaste enquête, Public Eye révèle les dessous de fabrication du géant chinois de la mode à petit prix. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas joli joli.

Si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous aimez regarder des hauls de vêtements sur Tiktok, vous connaissez probablement le site Shein. Vous avez même peut-être déjà passé commande. Les prix sont alléchants et le catalogue d'article est tout simplement gigantesque. Jusqu'à 6000 nouveautés sont proposées chaque jour.

Fin 2020, Public Eye a cherché à en savoir plus sur ce modèle d'entreprise et les conditions de travail qui s'y rapportent. L'ONG a mandaté des enquêtrices chinoises pour qu'elles visitent les usines de certains fournisseurs à Guangzhou, en Chine. Au terme d'une vaste enquête, un rapport vient d'être publié sur le site de l'organisation. On vous a préparé un petit récap.

Pas de contrat, pas d’assurance

Les enquêtrices ont rencontré plusieurs employés. Les personnes interrogées indiquent être payées à la pièce: plus l’article est compliqué à confectionner, plus la rémunération est élevée.

Extrait de l'enquête Dans un bon mois, les trois employés touchent jusqu’à 10 000 yuans, soit environ 1400 francs suisses, ce montant pouvant être divisé par trois lors des mois moins fructueux

Et les conditions de travail?

En cas d'incendie, il n'y a pas la moindre issue de secours. En outre, les entrées et escaliers ne seraient absolument pas construits pour permettre aux employés de quitter rapidement les lieux.

Une moyenne de plus de 75 heures de travail par semaine avec un seul jour de congé par mois.

Absence totale de contrat de travail

Les cotisations de sécurité sociale ne sont pas versées, contrairement à ce que prévoit la loi

Le salaire dépend du nombre de pièce fournie

Extrait du rapport Dans l’un des ateliers, toutefois, nous entendons pour la première fois parler d’un salaire minimum garanti. Les montants sont indiqués sur un panneau de recrutement à l’entrée d’une usine. Découpe de fils: 4000 yuans. Emballage: 5000 yuans. Repassage: 7000 yuans. Cette dernière tâche implique de travailler constamment debout par une forte chaleur, ce qui explique la différence de rémunération.

Personne parmi les dix employés interrogés n’a de contrat de travail. Image:public eye

Depuis le printemps 2021, l’application de Shein est la plus téléchargée dans la catégorie shopping aux Etats-Unis, devant Amazon, précise le rapport.

La Chine, leader mondial de l'industrie textile

Avec 255 milliards de dollars d’exportations, la Chine est le premier exportateur mondial de textile.

Par ailleurs, le pays aux plus de 1,4 milliard d'habitants compte à lui seul 10 millions de travailleurs dans le secteur textile. Le Bangladesh, lui, en compte 4 millions, d'après les chiffres avancés par un document du Parlement européen daté d'août 2014.