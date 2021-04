Au Royaume-Uni, les entreprises retrouvent le moral

Boris Johnson est prêt à déconfiner l'Angleterre

Lundi, Boris Johnson présente son plan pour sortir l'Angleterre du confinement. Sa stratégie vise une réouverture des écoles, mais laisse d'autres secteurs encore en suspens.

Début janvier, le Royaume-Uni déplorait plus de 100 000 décès dû à l'épidémie de Covid-19. Etat le plus endeuillé d'Europe, la situation a conduit le pays à confiner sa population. Deux mois plus tard, les effets bénéfiques se font enfin sentir en Angleterre. Le premier ministre Boris Johnson doit faire accepter, lundi, au parlement, son plan de déconfinement.

La campagne de vaccination massive lancée en décembre 2020 bat son plein, avec un adulte sur trois ayant déjà reçu une première dose …