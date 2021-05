International

De plus en plus d'entreprises sont dirigées par des femmes



Image: Shutterstock

Le «Girl Power» est en marche! Plus de femmes sont cheffes d'entreprise

Une vaste étude publiée en mars 2021 démontre que la part de femmes à la tête des entreprises ne cesse de progresser à travers le monde. Mais ce progrès est loin de marquer l'histoire.

C'est une enquête qui a réuni plus de 2 000 réponses en provenance de 140 pays obtenues des quelque 30 000 membres de l'Organisation des jeunes présidents (YPO), de ONU Femmes et de Financial Times le 10 mars 2021. Parmi les interviewées, 57% des femmes sont d'avis que «leur organisation est plus diverse au niveau des genres qu'il y a cinq ans».

«Je vois une prise de conscience du style de management qu'apportent nos membres féminins avec une approche plus holistique du leadership, qui est plus en phase avec les nouvelles générations» afp

Surmonter les préjugés

Bien que réjouissante, cette avancée peine toutefois à se matérialiser de manière considérable. Comme une autre récente étude réalisée par le cabinet Heidrick & Struggles citée par YPO l'indique: «Actuellement, seuls 5% des directeurs généraux dans le monde sont actuellement des femmes».

Près d'une femme PDG sur deux dit avoir dû surmonter des préjugés, et il faut en moyenne deux ans de plus aux femmes qu'aux hommes pour accéder au sommet de la pyramide entreprenariale, d'après l'étude.

Les solutions pour aider les femmes

Le PDG de YPO souligne que la généralisation en Europe de la pratique du mentorat féminin, déjà répandu de longue date aux Etats-Unis, facilite l'accession des femmes aux plus hautes responsabilités. Mais pas que.

D'autres initiatives sont mises en place pour mieux faire avancer leur proportion dans le monde de l'entreprenariat:

Selon Xavier Mufraggi, des modes de travail plus flexibles , avec l'adoption massive du télétravail pourraient jouer en faveur de plus d'égalité entre les sexes.

, avec l'adoption massive du télétravail pourraient jouer en faveur de plus d'égalité entre les sexes. Pour faire progresser le nombre de femmes dirigeantes d'entreprises, l'étude préconise de mettre en place des formations contre les préjugés, de recruter davantage de femmes et de promouvoir l'égalité salariale .

. En France, une proposition de loi adoptée à la mi-mai en première lecture à l'Assemblée nationale appelle les entreprises de plus de 1 000 salariés à avoir au moins 30% de femmes parmi leurs dirigeants d'ci 2027, et 40% en 2030.

(ats/mndl)

