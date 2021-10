C'est quoi ça, les «Facebook Files»?

La fuite de milliers de pages de documents internes à l'entreprise Facebook par la lanceuse d'alerte Frances Haugen . Ils sont publiés par plusieurs médias et agences de presse dans le monde entier, depuis lundi. Des documents explosifs qui confirment les inquiétudes et les craintes selon lesquelles Facebook constituerait une menace pour la démocratie et le développement des pays émergents.