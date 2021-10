International

Economie

Enchères: 174 objets d'Al Capone mis aux enchères



Lequel de ces 9 objets d'Al Capone est-il le plus excentrique?

Armes, diamants et vaisselle en porcelaine: 174 objets ayant appartenu au plus célèbre gangster du 20e siècle sont mis aux enchères ce vendredi. On vous a sélectionné les indispensables.

Si vous êtes un fan inconditionnel d'Al Capone, le fameux bandit qui fit fortune aux Etats-Unis dans les années 20, sachez qu'une vente exceptionnelle a lieu ce vendredi 8 octobre à Sacramento, en Californie.

Pour la petite histoire, Al Capone a fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande au cours de la prohibition. Le criminel d'origine italienne a largement contribué à l'émergence du système de mafia, en corrompant à tout-va policiers, justice et figures politiques.

Organisée le 8 octobre par ses quatre petites-filles, cette vente aux enchères réunit des objets personnels d'Al Capone auxquels il tenait beaucoup. Ce qui a décidé les héritières à transmettre ces biens? Les feux de forêts en Californie, pardit! Voyant les incendies se rapprocher toujours plus près de sa maison, Diane Capone a choisi de mettre ces objets historiques à l'abri.

Au menu? Armes, bijoux clinquants et photos de famille. Il y en a pour tous les goûts, alors nous vous avons choisi quelques pièces de choix.

Le plus fatal: son pistolet préféré

Nick Otto/AFP/Getty Images

Le Colt 45 préféré du parrain est estimé à 150 000 dollars. Le prospectus qui accompagne la vente assure qu'elle n'a jamais été utilisée pour un assassinat. Diane Capone, la petite-fille du gangster, a précisé à Reuters qu'elle ne savait pas s'il avait servi dans un crime, mais qu'il «lui a probablement sauvé la vie à plusieurs occasions».

Et si vous n'avez pas le budget pour celui-ci, tout un lot d'autres armes ayant appartenu à Sonny Capone, le fils du gangster, sont aussi en vente👇:

Nick Otto/AFP/Getty Images

Le plus suisse: sa montre Patek Philippe

Nick Otto/AFP/Getty Images

Oui, Al Capone avait le bon goût de choisir des montres suisses. Ce modèle en platine comportant 90 diamants est estimé entre 25 000 et 50 000 dollars.

Le plus mignon: une lettre adressée à son fils

La pièce dont Diane Capone a le plus de mal à se séparer: une lettre manuscrite de trois pages du mafieux à son fils Sonny en octobre 1931, alors qu’il a été condamné à onze ans d’emprisonnement pour fraude fiscale.

La lettre devrait atteindre les 30 000 dollars.

Le plus mémère: son service à thé

Nick Otto/AFP/Getty Images

Si vous êtes, comme moi, un fan absolu des brocantes et de vaisselle (oui oui, ça existe), ce lot va forcément vous parler: le service à thé en argent sterling d'Al Capone et de sa femme, marqué d'un «C».

Le plus survivaliste: son couteau suisse et sa boîte d'allumettes

Nick Otto/AFP/Getty Images

sheldon carpenter/www.roundspace.com

Avouez qu'une boîte d'allumettes en or blanc 14 carrats et qu'un couteau suisse en argent, tous deux incrustés de diamants à vos initiales, c'est quand même trop classe.

Le plus bling-bling: ses bijoux en diamants

Sheldon Carpenter/www.roundspace.com

Nick Otto/AFP/Getty Images

Photograph: Sheldon Carpenter/www.roundspace.com

Nick Otto/AFP/Getty Images

Il faut reconnaître qu'Al Capone avait un goût prononcé pour ce qui était voyant (et kitsch).

Le plus improbable: son mobilier de chambre à coucher

Nick Otto/AFP/Getty Images

Imaginez: inviter votre prochaine conquête à dormir dans le lit d'Al Capone.

Le plus pédant: le livre qu'il lisait en prison

Nick Otto/AFP/Getty Images

Certains aiment la vieille vaisselle, d'autres les vieux bouquins. Celui-ci a été offert à Al Capone pendant qu'il était en prison. Fun fact: il est écrit en français!

Le plus glauque: ses photos de famille

Sheldon Carpenter/www.roundspace.com

Et si vous êtes un peu fétichiste de l'image, vous pouvez toujours opter pour ce tirage argentique coloré à la main d'Al et de son fils, Sonny Capone. Comptez quand même entre 10 000 et 15 000 dollars. De nombreuses autres photos de famille sont également en vente.

Bon, on préfère vous avertir ...

Malheureusement, la vente du 8 octobre s'est déroulé exclusivement sur invitation.

Pour les 174 objets proposés, la maison de vente s'attend à un gain de près d'un million de dollars, redistribués en partie à des organismes de charité. Ou du moins... ce qu’il en reste après la ponction du Trésor public, a précisé Diane Capone. «On s’y est préparées: on sait que les impôts vont en prendre la moitié.»

Ben oui, ce n'est quand même pas parce que ces objets sont issus du trafic d’alcool de contrebande, qu'ils devraient échapper aux impôts!

Et toujours aux Etats-Unis, voici quelques photos étranges prises dans des supermarchés... 1 / 19 Des photos étranges prises dans des supermarchés américains source: imgur La semaine passée, c'était la Fashion week, et watson a défilé! Et si vous voulez tout savoir sur l'actu économique... Vous n'avez rien suivi des «Pandora Papers»? Rattrapage en 5 points Link zum Artikel États, banques, hôpitaux: Comment les hackers multiplient les victimes Link zum Artikel Fin du chômage partiel: Une «crise massive» guette le Royaume-Uni Link zum Artikel Voici les entreprises les plus attractives pour les jeunes Romands Link zum Artikel