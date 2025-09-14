assez ensoleillé16°
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?

Du poulet des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes? (Canva)

Le Conseil fédéral envisage d’assouplir l’accès du marché suisse à la volaille américaine, actuellement proscrite en raison de la pratique consistant à plonger les poulets dans un bain de chlore après l’abattage.
14.09.2025, 09:5914.09.2025, 10:12
Dans un projet d’accord bilatéral, la Suisse prévoit de «s’attaquer à des mesures qui restreignent l’accès au marché pour la viande et les produits de volaille américains», révèlent nos confrères de la «NZZ am Sonntag», relayés par la RTS.

Mystérieux rendez-vous entre entre la pharma suisse et le Conseil fédéral

Cette concession irait à l’encontre de la réglementation actuelle, confirmée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire — qui interdit production et importation de volaille traitée au chlore.

Contrairement à Berne, l’Union européenne a par exemple refusé d’assouplir ses règles dans ses propres négociations avec Washington, invoquant la sécurité alimentaire.

Production nationale en jeu?

Aux États-Unis, une exploitation avicole moyenne compte un demi-million de poulets. Cette densité favorise la prolifération de germes, ce qui conduit à la désinfection systématique au chlore — pour éliminer notamment salmonelles, et des germes appelés Campylobacter.

En Suisse, l'importation annuelle de volaille s’élève à 57’000 tonnes, et provient surtout du Brésil. La production nationale couvre quant à elle 60% des besoins du pays.

