Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?

Le Conseil fédéral envisage d’assouplir l’accès du marché suisse à la volaille américaine, actuellement proscrite en raison de la pratique consistant à plonger les poulets dans un bain de chlore après l’abattage.



Dans un projet d’accord bilatéral, la Suisse prévoit de «s’attaquer à des mesures qui restreignent l’accès au marché pour la viande et les produits de volaille américains», révèlent nos confrères de la «NZZ am Sonntag», relayés par la RTS.

Cette concession irait à l’encontre de la réglementation actuelle, confirmée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire — qui interdit production et importation de volaille traitée au chlore.

Contrairement à Berne, l’Union européenne a par exemple refusé d’assouplir ses règles dans ses propres négociations avec Washington, invoquant la sécurité alimentaire.

Production nationale en jeu?

Aux États-Unis, une exploitation avicole moyenne compte un demi-million de poulets. Cette densité favorise la prolifération de germes, ce qui conduit à la désinfection systématique au chlore — pour éliminer notamment salmonelles, et des germes appelés Campylobacter.

En Suisse, l'importation annuelle de volaille s’élève à 57’000 tonnes, et provient surtout du Brésil. La production nationale couvre quant à elle 60% des besoins du pays.

dg