A trois mois près Zuckerberg économisait 20 millions

Oups, le nom Meta, censé remplacer Facebook est déjà déposé aux Etats-Unis. Bonne nouvelle pour Mark Zuckerberg, l'entreprise détentrice serait ravie de le vendre et empocher le pactole.

Marc Zuckerberg annonçant Meta. Image: sda

Il y a trois mois, Joe Darger et Zack Shutt, deux entrepreneurs basés en Arizona et actifs dans l'informatique ont fait enregistrer la marque Meta pour leurs ordinateurs, portables, tablettes, logiciels etc. L'entreprise compte environ 25 employés.

Selon TMZ, les deux patrons sont prêts à lâcher le nom à Mark Zuckerberg pour 20 millions de dollars. A noter que la demande officielle de dépôt de marque de Meta PC (l'entreprise des deux compères) n'a pas encore été acceptée par les autorités. Ils gardent toutefois une longueur d'avance sur Zuckerberg.

Ce n'est pas encore gagné

Un expert, Mark McKenna, professeur à la faculté de droit de l'université de Californie, interrogé par le Guardian, révèle que Mark Zuckerberg pourrait avoir une stratégie de défense plus opaque. Comme de déposer sa marque à l'étranger, dans un pays moins regardant, et de faire en sorte d'indiquer une date de dépôt antérieure.

Plus près de chez nous, d'autres sont plutôt embêtés par l'apparition de Meta, comme cette entreprise 👇: