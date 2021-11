Facebook: le logo de Meta met une start-up suisse dans l'embarras

Meta, c'est le nouveau nom du groupe Facebook (Instagram, Facebook et WhatsApp) et son logo a un petit air de famille avec celui d'une entreprise neuchâteloise.

C'était l'annonce de ce jeudi soir: Facebook a changé de nom, après de multiples attaques, révélations et critiques. Marc Zuckerberg a alors révélé au monde le nouveau blase et le logo de l'entité qui, désormais, chapeauterait le triolet de réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram: Meta. On vous en disait plus ici 👇:

Ce que Mark Zuckerberg ne savait pas, mais que le quotidien Arcinfo a débusqué, c'est que dans le canton de Neuchâtel, une start-up arbore quasiment la même identité visuelle 👇:

Vous trouvez la situation cocasse? Elle n'amuse pas du tout le directeur de l'entreprise qui explique à Arcinfo que sa société est «sur le point de lancer un produit». Le coup de com' du géant américain tombe mal pour la jeune société.

Cette dernière est active dans la création de tissus artificiels, qui, à terme, répondraient aux besoins «de la médecine régénérative ou la recherche pharmaceutique pour la découverte de médicaments», précise la start-up sur son site.

Problème: le logo de l'entreprise neuchâteloise, qui représente des «ondes sonores» – les mêmes qui entrent dans le processus révolutionnaire de création de ses tissus cellulaires – n'est pas protégé.

Pour autant, les Suisses ne comptent pas changer leur identité visuelle et souhaitent même à Meta «tout le succès possible dans son voyage!» 👇

