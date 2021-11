Une étiquette moqueuse fâche le syndicat de la police

En France, un syndicat de police réclame à l'enseigne Carrefour le retrait des rayons d'un bordeaux arborant un dessin de policier aviné. Mais l'image est l'œuvre de Charb, caricaturiste tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Polémique.

«Une insulte à toute une profession.» Pour le Syndicat des commissaires de la police nationale (Scpn), le bouchon a été poussé trop loin avec l'étiquette d'un vin de Bordeaux illustré par un policier bourré et l'inscription «Le partenaire de mes bavures». Le syndicat a réclamé, mercredi, le retrait du breuvage des rayons de Carrefour. Formulée sur Twitter, la demande du Scpn a aussitôt enflammé les débats sur le réseau social à l'oiseau bleu.

#JeSuisCharlie ou pas?

Le sujet est très sensible car le dessin a été réalisé par Charb, caricaturiste qui a perdu la vie lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Le coup de pression des policiers a été largement critiqué. «Une insulte à la profession? Et ce c'est pas une insulte à la mémoire des défunts, à celle de Charb et celle des 12 victimes, que d'exiger le retrait du dessin? Cette demande de retrait de la bouteille, a fustigé un internaute, me paraît non seulement d'une rare indécence mais totalement déplacée et une offense à la mémoire douloureuse.»

Un twitto suisse a pris part au débat en demandant à Carrefour de ne pas céder. «Vous n'allez pas canceller Charb, qui a juste sacrifié sa vie à la liberté d'expression?» Certains ont menacé de boycotter l'enseigne. «Si vous retirez ce vin, je ne viendrais plus dans vos magasins», a déclaré un internaute.

Le syndicat s'explique

Critiqué sur le non-respect de l'esprit Charlie, le Scpn a réagi. «Nous aussi nous sommes Charlie, nous aussi nous avons de l’humour», a déclaré le syndicat. «Cela n’a rien à voir avec le dessin de Charb. Mais les policiers sont suffisamment attaqués et menacés pour ne pas laisser dire qu’ils commettent des bavures parce qu’ils sont alcooliques. #JeSuisCharlie», s'est justifié le Scpn.

Une vieille amitié

En fait, derrière l'étiquette de la bouteille se cache une vieille amitié entre le vigneron français Gérard Descrambe et l'équipe de Charlie Hebdo. Ce lien avait été rapporté par Sud-Ouest en 2015, peu de jours après l'attentat contre l'hebdomadaire satirique. (apn)