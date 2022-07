Le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a tweeté que son groupe était «déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus» et entendait bien l'emporter devant les tribunaux.

Les avocats d'Elon Musk ont aussi évoqué des licenciements récents d'employés de Twitter et le gel des recrutements . Ils ont clairement «listé le plus de motifs possible pour éviter d'avoir à payer» l'amende prévue, a commenté l'analyste Carolina Milanesi pour l'AFP.

«Twitter n'a pas respecté de multiples clauses de l'accord et semble avoir donné des informations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s'est basé pour s'engager dans l'accord d'acquisition»

Musk ne veut plus de Twitter et cela pourrait lui coûter cher

Ministre, le métier le moins attirant de la République française

Etre membre du gouvernement en France: la belle vie? Pas vraiment. Malgré tous les avantages, il y a aussi des inconvénients. Et pas des moindres. Au point que la fonction de ministre semble être devenue plus repoussante qu'attirante.

En France, il est déjà difficile pour le président de la République d'échapper à la critique pour ses choix politiques, et la nomination de ses ministres en fait partie. Il devient encore plus difficile encore d'opter pour un casting convaincant si la fonction de ministre n'est pas, n'est plus, attirante. Or, il semblerait que ce soit le cas.