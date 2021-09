Les syndicats du Salvador ne veulent pas du bitcoin comme monnaie légale

En juin dernier une loi a été votée qui fera du bitcoin une monnaie légale au Salvador dès le 7 septembre. 300 syndicats militants ont manifesté leur opposition.

Une semaine avant l'entrée en vigueur du bitcoin comme monnaie légale au Salvador, plusieurs centaines de personnes ont manifesté, mercredi, dans la capitale du pays pour demander au parlement d'abroger la loi.