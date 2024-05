Un mystère des pyramides est résolu

Les pyramides de Gizeh, en Egypte. Image: Xinhua/imago-images-bilder

Comment les Egyptiens transportaient-ils les matériaux des pyramides sur le site de construction? Une découverte répond à la question.

Un ancien bras secondaire du Nil, longtemps caché, pourrait être la solution à la question de savoir comment les anciens Egyptiens ont construit leurs immenses pyramides. En effet, jusqu'à présent, les chercheurs se demandaient comment les matériaux nécessaires à la construction avaient été acheminés vers les lieux de construction. On pensait qu'il s'agissait d'un transport par eau, mais le Nil passe assez loin des installations.

Mais les scientifiques viennent de découvrir le lit d'une rivière située le long des pyramides, dont celles de Gizeh. Elle était cachée sous le sol du désert et les terres agricoles. Cette voie d'eau de 64 kilomètres de long, appelée Ahramat, dont la découverte a été présentée jeudi, pourrait expliquer comment, entre 4700 et 3700 ans, les 31 monuments mondialement connus ont été construits dans un paysage aujourd'hui plutôt inhospitalier et en grande partie inhabité.

La carte établie par les chercheurs montre comment un ancien bras du Nil longe les pyramides. Image: Communications Terre et Environnement/Eman Ghoneim

A seulement un kilomètre de Gizeh

L'hypothèse d'un transport par voie d'eau des pierres et autres matériaux nécessaires à cette construction s'imposait. L'auteur principal de l'étude, Eman Ghoneim de l'université américaine de Caroline du Nord à Wilmington, a déclaré à l'AFP.

«Mais personne n'était sûr de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette méga-voie d'eau par rapport au site des pyramides proprement dit.»

Les pyramides de Gizeh se trouvent sur un plateau situé à seulement un kilomètre de la rivière. Les temples situés près du lit de la rivière maintenant découverte pourraient avoir d'abord servi de port.

Selon l'étude qu'ils ont présentée, les scientifiques ont utilisé une technologie radar qui leur a permis de scruter le sol – et ils ont fait des découvertes. Ils auraient également trouvé des trottoirs le long des berges de la rivière, qui reliaient probablement les chantiers. On pense que la rivière a disparu après une sécheresse il y a 4200 ans et qu'elle a ensuite été progressivement comblée.

Encore de nombreux mystères

On se demande encore comment ces gigantesques pyramides, constituées de gros blocs de pierre, ont été érigées. L'énigme de la manière dont les matériaux ont pu être transportés sur de longues distances est désormais quasiment résolue. Ces matériaux lourds, dont la plupart provenaient du sud de l'Egypte, «auraient été beaucoup plus faciles à transporter en aval» que par voie terrestre, a expliqué Suzanne Onstine, co-auteur de l'étude, de l'université de Memphis (Tennessee).

Selon les chercheurs, le fait que les pyramides dans lesquelles les restes des pharaons ont été conservés se trouvent à différents endroits s'explique par les différents niveaux d'eau du fleuve. Les constructeurs auraient dû s'y adapter. (wan)