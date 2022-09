Bain de foule pour Charles III et William dans la file devant le cercueil

Resté plus longtemps, le très populaire héritier du trône a remercié le public, s'inquiétant pour l'état de leurs pieds, sous les cris de «I love you William!».

Les heures sont désormais comptées pour se recueillir devant la dépouille - dans son cercueil clos surmonté de la somptueuse couronne impériale - de la souveraine, très populaire jusqu'à sa mort, à l'âge de 96 ans et après plus de 70 ans de règne.

Faut-il avoir peur des nouvelles menaces de Poutine?

Avec sa nouvelle ligne de politique étrangère, le président russe veut faire trembler les anciennes républiques soviétiques. Crédible?

Le lundi 5 septembre, Vladimir Poutine a approuvé une nouvelle doctrine de politique étrangère de trente-et-une pages qui affirme son droit d'intervenir «pour raisons humanitaires» dans tout pays où les droits des russophones seraient en danger et, de manière plus large, de «protéger, sauvegarder et faire progresser les traditions et idéaux du monde russe».