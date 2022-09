Elizabeth II

«Ils se mordaient à mort»: la reine a eu du mal à éduquer ses corgis

En 96 ans d'existence, la Reine a possédé plus de trente Corgis Image: sda

Si Elizabeth II a forgé sa légende pour son amour absolu des Corgis, ces charmants quadrupèdes aux fesses rebondies ne se sont pas toujours montrés faciles. Son dresseur de chiens témoigne.

Si la Reine s'est affichée publiquement aux côtés de nombreuses personnalités célèbres, des stars de cinéma en passant par les chefs d'Etat, en privé, elle préférait la compagnie de ses compagnons à quatre pattes: les Corgis. Tout au long de son règne, la monarque britannique s'est fait connaître pour son amour pour ces adorables chiens joyeux et courts sur pattes. Elle en aurait possédé plus de trente.

A sa mort, Elizabeth a laissé derrière elle deux d'entre eux, Muick et Sandy.

Les Corgis, de vrais petites terreurs

Si leur propriétaire était réputée pour son respect absolu de l'étiquette royale et son comportement exemplaire, on ne peut pas en dire autant des Corgis royaux. Lesquels se comportaient souvent comme de petits malappris, si l'on en croit les révélations fracassantes du Dr Roger Mugford, thérapeute pour animaux, au quotidien allemand Bild.

Mugford a rencontré la monarque pour la première fois dans les années 80, alors qu'elle avait besoin d'aide pour éduquer certains membres de sa famille - les membres canins, on s'entend. Il raconte: «Un jour, elle m'a appelé depuis sa voiture et m'a demandé:

«Dr Mugford, comment faire pour que mes chiens cessent d'aboyer? Tout le monde sait lorsque j'arrive, parce que mes chiens aboient très fort»

«Je n'avais pas de réponse appropriée à lui donner», se remémore l'homme de 76 ans.

Les aboiements constants n'étaient pas le seul problème de Sa Majesté. Ses Corgis étaient aussi pleins de mordants. Non seulement ils attaquaient les gardes, mais il leur arrivait aussi de se battre entre eux. Un terrible accident mortel est même survenu, rapporte le Dr Mugford:

«Je lui ai offert un gadget que j'ai inventé pour elle, le "Pet Corrector": un spray qui produit un bruit très fort quand on n'arrive pas à séparer les chiens. Une fois, il y a eu une bagarre entre les chiens et on n'avait pas le spray sous la main pour les séparer. L'un de leurs chiens a été mordu à mort par un autre.»

La meilleure nourriture du monde

Au long de son règne, Elizabeth II n'a pas eu seulement recourt à un éducateur spécialisé pour s'assurer du bon comportement de ses toutous adorés. Elle s'est aussi assurée qu'ils mangeaient ce q'il y avait de mieux. Les Corgis avaient droit à la meilleure nourriture possible, comme le raconte le Dr Mugford:

«Un majordome est entré avec un grand plateau en argent contenant dix bols de nourriture pour chiens. Cela ne venait pas d'une animalerie, mais de la cuisine de Buckingham Palace. Chaque chien recevait son propre menu individuel, fait maison, avec des médicaments homéopathiques.»

Un amour perpétuel

En plus de 70 ans de règne, l'amour d'Elizabeth pour ses Corgis ne s'est jamais démenti. Ses chiens faisaient partie des grands amours de sa vie, comme le confirme l'éducateur canin:

«Dès qu'on lui parlait de ses chiens ou de ses chevaux, elle se transformait, devenait si vive. [...] Lorsqu'elle rencontrait des présidents ou des premiers ministres, elle était toujours très contrôlée et formelle. Mais dès qu'ils mentionnaient ses animaux, elle se détendait et montrait 'The real her'".»

Et maintenant?

Maintenant, que la Reine n'est plus, que va-t-il donc arriver à Muick et Sandy, ainsi qu'à ses deux autres chiens, le Dorgi Candy et le cocker? Selon une source de Harper's Bazaar, les animaux devraient désormais vivre chez son fils, le prince Andrew, et son ex-femme, Sarah Ferguson.

«Les Corgis continueront à vivre au Royal Lodge avec le duc et la duchesse. C'est la duchesse qui a trouvé les chiots qui ont ensuite été offerts à la reine», a confié une source anonyme.

