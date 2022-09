Faute d'être biodégradable, l'ourson Paddington est devenu persona non grata sur les sites commémoratifs pour Elizabeth II. Image: sda

Elizabeth II

Voici les deux cadeaux que Londres ne veut plus que vous offriez à la reine

Une anecdote délicieusement britannique: inondés de présents pour la Reine, les jardins royaux somment les sujets endeuillés de se contenter de bouquets de fleurs... car d'autres types de cadeaux, plus originaux, commencent à poser problème.

Depuis jeudi, ils sont des centaines de milliers à affluer des quatre coins du royaume pour déposer bouquets, coloriages de Corgis et autres offrandes kitsch sur les sites commémoratifs prévus à cette effet.

Nichés parmi ces montagnes de cadeaux, deux types de présents commencent cependant à embarrasser les responsables des jardins royaux: les Paddington en peluche et les sandwichs à la marmelade, collation préférée du célèbre ourson, rappelle le quotidien Fortune.

Un clin d'œil au sketch diffusé plus tôt cette année dans le cadre de ses célébrations du jubilé de platine. Dans une séquence, les deux icônes de la culture britannique partagent une tasse de thé.

Un clin d'oeil touchant, mais moyennement apprécié par l'association caritative Royal Parks, qui gère quelque 5000 acres de parc à travers Londres. Sur son site internet, l'association a enjoint le public à réfréner ses ardeurs: «Nous préférerions que les visiteurs n'apportent pas d'objets/ artefacts non floraux tels que des ours en peluche ou des ballons».

Pas très écolos, les Paddington?

«Dans un souci de durabilité, nous demandons aux visiteurs de ne déposer que des matériaux organiques ou compostables. Le public sera invité à retirer tous les emballages des hommages floraux et à les placer dans les bacs fournis. Le retrait de l'emballage contribuera à la longévité des fleurs et facilitera le compostage ultérieur qui commencera entre une semaine et quinze jours après la date des funérailles», précise-t-elle encore sur sa page. (mbr)