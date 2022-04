Elon Musk rachète Twitter et... Twitter est en panique😵

Elon Musk rachĂšte Twitter et... Twitter est en paniqueđŸ˜”

Donald Trump va-t-il revenir? (Non.) Pourquoi diable Florian Philippot vit sa meilleure vie? Que va penser Elon Musk des live-tweets de Koh Lanta ou de l'Eurovision? Tant de questions, tellement peu de réponses sensées. Voici un petit condensé de conneries glanées sur le nouveau joujou de l'homme le plus riche du monde.

C'est l'information que tout le monde attendait: Elon Musk rachĂšte le rĂ©seau social Twitter pour la modique somme de 45 millions de dollars. (Alors qu'on n'a mĂȘme pas encore reçu le salaire du mois d'avril.)

Sur Twitter, évidemment, les internautes ne savent plus sur quel tweet danser. Fermer son compte? Tacler Elon? Se taire? Rejoindre le mouvement En Marche? Se tirer sur Mastodon? Ou carrément chez Trump? Finalement, et comme d'habitude, Twitter s'est moqué, mais cette fois... de Twitter. Et c'est de bonne guerre puisque le tout frais proprio ne fait que ça du matin au soir.