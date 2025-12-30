La Première ministre japonaise s'installe dans une résidence «hantée»

Sanae Takaichi, qui affirme ne dormir que deux à quatre heures par nuit, risque de dormir encore moins depuis son déménagement. Keystone

En s’installant enfin dans la résidence officielle du Premier ministre, la Japonaise Sanae Takaichi s’expose autant aux critiques politiques qu’aux légendes tenaces d’un lieu hanté par les fantômes de l’histoire.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi pourrait avoir davantage de mal à dormir avec son installation dans la résidence officielle associée à son poste, le Kantei. Des fantômes de soldats du siècle dernier ont la réputation de rôder dans cette demeure.

La première femme à diriger le gouvernement nippon a emménagé lundi dans la demeure de pierre et de brique attenante à ses bureaux, en plein centre de Tokyo, plus de deux mois après son entrée en fonction.

Le Kantei désigne à la fois le bureau officiel du Premier ministre et, par extension, la résidence officielle, un bâtiment en briques situé juste à côté. wikipedia

Une sinistre réputation

Inauguré en 1929, son nouveau cadre - dont l'architecture s'inspire de l'ancien Imperial Hotel de Tokyo conçu par l'américain Frank Lloyd Wright et aujourd'hui démoli - pourrait également l'empêcher de dormir, selon son historique rappelé par les médias japonais.

Le site a été le théâtre de deux tentatives de coup d'Etat dans les années 1930, au cours desquelles plusieurs hauts responsables, dont un Premier ministre, avaient été assassinés par de jeunes officiers. On rapporte depuis lors que les fantômes de ceux qui furent impliqués ont été aperçus rôdant dans les couloirs.

Pour autant, le prédécesseur de Sanae Takaichi, Shigeru Ishiba, a également vécu dans la résidence, rénovée en 2005, et déclaré qu'il n'avait nullement peur des fantômes. Avant lui, le Premier ministre Fumio Kishida avait affirmé n'avoir vu aucun spectre et qu'il y dormait sur ses deux oreilles.

La résidence a fait l'objet d'une rénovation en 2005, qui aurait été précédée d'un exorcisme pratiqué par un prêtre shintoïste afin de chasser les mauvais esprits.

En revanche, les ex-Premiers ministres Shinzo Abe -ancien mentor de Sanae Takaichi- et Yoshihide Suga ont tous deux préféré vivre en dehors de cette demeure... où les éventuels spectres ont dû attendre neuf ans pour retrouver de la compagnie, en 2021.

Sanae Takaichi, âgée de 64 ans, avait promis dès son arrivée au pouvoir de «travailler, travailler et travailler», et déclaré ensuite qu'elle était trop occupée pour dormir plus de deux à quatre heures par nuit.

Jusqu'ici, elle séjournait dans un logement réservé aux membres du Parlement, mais elle avait essuyé des critiques pour avoir mis 35 minutes à rejoindre son bureau après un fort séisme début décembre. (mbr/ats)