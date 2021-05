International

Elon Musk

Elon Musk dit «en effet» et le Bitcoin chute à nouveau



Image: shutterstock

Elon Musk dit «en effet» et le bitcoin chute à nouveau

Une seule réponse laconique sur Twitter a suffit pour que la valeur de la cryptomonnaie s'écroule une nouvelle fois. Mais une question se cache dans cette anecdote: Tesla va-t-il ou non se débarrasser de ses bitcoins?

Elon Musk a répondu à un tweet. Voilà. C'est tout. Enfin, ça a surtout suffit pour que la valeur du Bitcoin chute à nouveau. Sa réponse? «En effet.». C'est laconique mais bougrement efficace. Dans son message initial, le compte @CryptoWhale expliquait que les propriétaires de Bitcoins tomberont de haut au prochain trimestre quand ils verront que «Tesla s’est débarrassé de ses bitcoins».

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

L'internaute précise surtout en fin de tweet «qu'avec toute la haine que Musk» se ramasse depuis quelques semaine, il aurait raison de le faire. Est-ce que la réponse du milliardaire concerne la haine envers lui ou le fait que Tesla compte réellement vendre la totalité de ses Bitcoins? C'est encore très flou. Seule certitude, le cours du bitcoin a chuté de près de 7%, à un peu plus de 43000 dollars. Emportant avec lui une grande partie des cryptomonnaies, à l'exception du Dogecoin, la monnaie fétiche de Musk.

On rappelle tout de même que Tesla a annoncé récemment qu'il n'était plus possible d'acheter des Tesla avec des Bitcoins. La raison officielle? Trop polluants. La plupart des internautes pensent simplement qu'Elon Musk est un troll et qu'il s'amuse avec les marchés financiers. Troll ou pas, il y fait pour l'instant la pluie et le beau temps sans grands efforts. (fv)

La fusée de SpaceX a décollé vers l'ISS 1 / 7 La fusée de SpaceX a décollé vers l'ISS source: ap nasa Plus d'articles sur le thème «High-Tech» Facebook veut tout faire pour ressembler à Clubhouse Link zum Artikel Fuite de données Facebook: 3 raisons pour ne pas les prendre à la légère Link zum Artikel Gucci vend douze francs des baskets qui n'existent pas Link zum Artikel Un collectionneur de crypto-art nous explique son délire Link zum Artikel