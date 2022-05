Elon Musk change encore ses plans pour le rachat de Twitter

Début mai, plusieurs actionnaires existants de Twitter s'étaient déjà engagés à apporter leurs titres à l'opération et rester ainsi minoritaires au sein du capital une fois la société retirée de la cote. La valorisation de leurs titres réduisait d'autant l'enveloppe qu'Elon Musk devait mettre sur la table.

Après l'annonce, l'action du groupe à l'oiseau bleu s'est envolée dans les échanges postérieurs à la clôture de Wall Street . Vers 22h00 GMT (00h00 en Suisse), le titre prenait plus de 5%.

Elon Musk a élevé à 33,5 milliards de dollars la somme apportée directement par l'entrepreneur et ses partenaires pour le rachat de Twitter, abaissant encore le montant emprunté à des banques. L'annonce a plu aux investisseurs.

En Russie, ce rocker critique Poutine et le public réagit de façon étonnante

Le musicien de rock russe Youri Shevchuk s'est montré très dur avec Vladimir Poutine. Une ambiance antiguerre a aussi régné, le week-end dernier, lors d'un concert à Saint-Pétersbourg. La critique s'intensifie en Russie.

Le bilan de la guerre pour la Russie est désastreux: plus de 29 000 soldats russes seraient déjà décédés dans la guerre, rapportent les Ukrainiens. L'économie russe s'affaiblit, les entreprises quittent le pays, la liberté de circulation est massivement limitée et l'Otan semble en voie de se renforcer. Parallèlement, l'offensive dans l'est de l'Ukraine ne voit pas de victoires flamboyantes, malgré l'intensification des combats.