Musk envisage de rétablir des comptes suspendus sur Twitter

Depuis son rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, le milliardaire, fervent défenseur d'une grande liberté d'expression, a envoyé des messages contradictoires sur ce qui y est autorisé ou non. (chl/ats)

«Ils ont posté ma position géographique exacte en temps réel, c'est-à-dire littéralement les coordonnées permettant un assassinat, en violation directe (et évidente) des conditions d'utilisation de Twitter»

Une douzaine de journalistes américains ont été suspendus du réseau social. Parmi eux, des employés de médias comme CNN (Donie O'Sullivan), le New York Times (Ryan Mac), le Washington Post (Drew Harwell) et des journalistes indépendants.

Malaisie: un glissement de terrain coûte la vie à 23 personnes

Des secouristes ratissaient samedi le sol boueux d'un camping malaisien à la recherche de survivants et de corps après un glissement de terrain survenu la veille et qui a fait 23 morts, dont six enfants, selon un nouveau bilan.

Un précédent bilan faisait état de 21 morts. Dix personnes sont toujours portées disparues depuis la catastrophe qui s'est produite vendredi avant l'aube, dans le camping d'une ferme biologique, près de la ville de Batang Kali, en périphérie de la capitale Kuala Lumpur.