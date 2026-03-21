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Elon Musk propose de payer les agents de sécurité des aéroports

Elon Musk propose de payer les agents de sécurité des aéroports

En pleine paralysie budgétaire aux États-Unis, Elon Musk a offert de financer les salaires des agents de la sécurité des transports, privés de rémunération mais contraints de travailler.
21.03.2026, 17:0721.03.2026, 17:07
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Elon MuskKeystone

Le multimilliardaire Elon Musk a proposé samedi de prendre en charge les salaires des agents de sécurité des aéroports américains, privés de rémunération en raison de la paralysie budgétaire partielle en cours depuis mi-février. Considérés comme du personnel essentiel, ces employés continuent d’assurer les contrôles malgré l’absence de paiement.

«Je voudrais offrir de payer les salaires des employés de (l'Agence de sécurité dans les transports) TSA pendant l'impasse budgétaire qui affecte de manière négative la vie de tellement d'Américains dans les aéroports du pays», a posté Elon Musk, sur le réseau X qui lui appartient.

Depuis le 14 février, le financement du DHS – ministère chargé notamment des contrôles de sécurité dans les aéroports – est gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration (ICE).

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En raison de ce «shutdown» partiel, des milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS ont été mis au chômage technique, tandis que des milliers d'autres, aux fonctions considérées comme essentielles, continuent de travailler.

Dans les deux cas, les salaires ne seront pas versés jusqu'à ce que les parlementaires s'entendent sur un budget pour le DHS, dont dépend l'ICE.

Près de 50'000 personnes concernées

Les fonctionnaires affectés de la TSA – environ 50'000 personnes – ne sont plus payés en totalité depuis le 13 mars.

Selon diverses estimations, le salaire annuel moyen de ces agents est de 50'000 à 60'000 dollars, soit entre 2,5 et 3 milliards de dollars de budget pour une année entière.

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Du fait de cette situation, l'absentéisme s'est accru dans leurs rangs – certains pour travailler ailleurs en attendant que les parlementaires s'entendent -, tandis que d'autres ont démissionné.

Résultat, les files d'attente aux contrôles de sécurité se sont allongées et il n'est pas rare de devoir désormais attendre plusieurs heures dans des aéroports américains pour franchir cette étape et atteindre la salle d'embarquement.

Elon Musk est la personne la plus riche de la planète, avec une fortune estimée par le dernier classement annuel du magazine Forbes – publié le 10 mars – à 839 milliards de dollars, contre 342 milliards un an plus tôt.

«Ma 'valeur nette' est presque entièrement due aux actions détenues dans Tesla et dans SpaceX», avait posté Elon Musk mi-février sur X, affirmant avoir «moins de 0,1% de cela en liquidités». (dal/ats/afp)

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