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Le fondateur de la chaîne CNN, Ted Turner, est mort

Mort de Ted Turner, figure historique des médias américains

epa12936323 (FILE) - US media mogul and philanthropist Ted Turner arrives for the 30th Anniversary Screening of &#039;When Harry Met Sally&#039; presented as the Opening Night Gala of the 2019 TCM Cla ...
Ted Turner (archives).Keystone
Ted Turner, fondateur de CNN et pionnier de l’information en continu, est mort à l’âge de 87 ans.
06.05.2026, 16:4306.05.2026, 16:43

La chaîne américaine d'information en continu CNN a annoncé mercredi la mort de son fondateur, Ted Turner, à l'âge de 87 ans.

En 2018, le magnat des médias né à Cincinnati avait révélé souffrir de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative provoquant des symptômes proches des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

Personnage flamboyant et provocateur, un temps marié à l'actrice Jane Fonda, il avait créé CNN en 1980. (jah/ats)

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