Le fondateur de la chaîne CNN, Ted Turner, est mort

Mort de Ted Turner, figure historique des médias américains

Ted Turner (archives). Keystone

Ted Turner, fondateur de CNN et pionnier de l’information en continu, est mort à l’âge de 87 ans.

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La chaîne américaine d'information en continu CNN a annoncé mercredi la mort de son fondateur, Ted Turner, à l'âge de 87 ans.

En 2018, le magnat des médias né à Cincinnati avait révélé souffrir de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative provoquant des symptômes proches des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.



Personnage flamboyant et provocateur, un temps marié à l'actrice Jane Fonda, il avait créé CNN en 1980. (jah/ats)