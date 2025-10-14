Une application du gouvernement d'Abou Dhabi permet aux gens de s'unir de manière virtuelle. Keystone

A Abou Dhabi, vous pouvez vous marier en ligne

Les couples pourront désormais se marier dans la capitale des Emirats arabes unis à travers une simple application mobile et sans même se rendre sur place.

Si les mariages en ligne ont été introduits à Abou Dhabi durant la pandémie du Covid, la dernière version de l'application du gouvernement de la capitale des Emirats arabes unis a largement facilité le processus, permettant même aux non-résidents de s'unir de manière virtuelle.

«Les personnes peuvent se connecter et effectuer toute la démarche sans avoir besoin de se rendre physiquement nulle part», a affirmé Mohamed Al Askar, responsable de l'application TAMM, dans le cadre du salon des technologies Gitex à Dubaï.

Mariage dans les 24 heures

Moyennant 800 dirhams émiratis (217 dollars), les utilisateurs pourront remplir les formulaires, déposer les documents nécessaires, réserver l'officiant et organiser une cérémonie virtuelle dans les 24 heures si des créneaux sont disponibles, selon les autorités. Pour une somme additionnelle, ils pourront légaliser leur acte de mariage auprès du ministère emirati des Affaires étrangères.

Ce service est proposé aux citoyens ainsi qu'aux expatriés, qui représentent près de 90% de la population du pays, et également aux non résidents, à travers une procuration. Le mariage peut être religieux, ou civil – uniquement pour les étrangers.

Un gouvernement basé sur l'IA

Les Emirats arabes unis sont le seul pays du Golfe a avoir introduit le mariage civil, réservé aux non émiratis, en 2021.

«Quiconque veut se marier à Abou Dhabi, quelle que soit sa nationalité, peut le faire en ligne», a dit Mohamed Al-Askar, en soulignant que la ville était «l'une des premières» dans le monde à offrir cette possibilité.

Ce service est l'une des nouvelles fonctionnalités de l'application gouvernementale TAMM, qui permet d'effectuer plus d'un millier de démarches en ligne, et dont la dernière version comprend un agent d'Intelligence artificielle (IA), capable d'entreprendre des démarches administratives sans intervention humaine.

Les Emirats arabes unis, l'un des plus grand exportateur de pétrole au monde, a fait de l'IA l'un des piliers de sa stratégie de diversification économique.

L'émirat d'Abou Dhabi, le plus grand du pays, s'est fixé l'objectif de devenir un gouvernement basé sur l'IA d'ici 2027 avec des investissements de 13 milliards de dirhams (3,5 milliards de dollars). (ag/afp)