Selena Gomez et Benny Blanco se sont dit «oui» ce week-end. instagram/watson

Tous les petits scandales du «mariage Disney» de Selena Gomez

L'actrice et chanteuse milliardaire a uni ses jours avec ceux du producteur Benny Blanco ce week-end, au cours d'une cérémonie privée en Californie. Mais que serait le plus beau jour de la vie d'une célébrité sans quelques menus couacs et autres potins croustillants à se mettre sous la dent?

Si vous faites partie des riches et célèbres de l'industrie cinématographique et musicale américaine, Santa Barbara était THE PLACE TO BE ce week-end. Parce que c'est là, au bord du Pacifique, entre les palmiers, que Selena Gomez et Benny Blanco se sont dit «oui» pour la vie, tout de Ralph Lauren vêtus.

Benny Blanco s'est extasié sur la «mariée Disney» qu'il a épousé ce samedi. instagram

Quelque 170 convives triés sur le volet se sont réunis dans la vaste tente blanche plantée pour l'occasion. Parmi eux? La meilleure amie de longue date de la mariée, Taylor Swift, qui a prononcé un discours, en passant par Ed Sheeran, Paris Hilton ou encore les co-stars de l'actrice dans la série Only Murders in the Building, Martin Short et Steve Martin.

Citons aussi parmi les forces en présence les acteurs Paul Rudd, Edgar Ramírez et Zoe Saldaña, les chanteuses SZA et Camila Cabello ou encore le mannequin Cara Delevingne.

C'est le DJ Mark Ronson qui a écopé de la délicate mission de faire remuer ce beau monde jusqu'au petit matin. Avec succès, manifestement, compte tenu des confidences d'un invité proche du couple dans People:

«Il y avait tellement d'amour dans la salle. A la réception, tout le monde s'est déchaîné et a fêté ça jusque tard dans la nuit. L'ambiance était vraiment géniale» Une source, dans People

Un grand absent et un message subliminal

Malgré une liste de convives longue comme le bras, un grand absent nourrissait manifestement ses propres réflexions sur le mariage. Une heure environ après que Selena Gomez ait publié les photos de la fête sur son compte Instagram, dimanche, c'est un certain Justin Bieber qui partageait son propre carrousel d'images.

Les fans se sont régalés dans la légende. instagram

Pour mémoire, Justin et Selena ont partagé huit ans de vie commune mouvementée jusqu'en 2018 - année à laquelle ils ont rompu définitivement, avant que le chanteur ne se marie avec Hailey Baldwin, menant à une bataille épique entre les pro-Selena et les pro-Hailey sur Internet.

Simple hasard ou coup du destin? Reste que Justin Bieber a accompagné son post de la chanson I Do («Je le veux»), issue de son dernier album. Les fans étant ce qu'ils sont, ils n'ont pas manqué de voir dans ce timing un message subliminal adressé à son ex-petite amie fraîchement mariée. «Tu l’as perdue, va de l'avant», commente ainsi froidement un utilisateur sur la publication Instagram. «L’amour de ta vie vient de se marier 👍🏻 », renchérit un autre.



A tel point que Justin Bieber a fini par retirer le morceau compromettant de la publication.

La star de Disney est sortie avec Justin de manière intermittente pendant près de huit ans avant de rompre définitivement en 2018. instagram

Ceci dit, «l'esprit» du chanteur canadien était tout de même un peu sur place, à Santa Barbara. Comme le rapporte Page Six, Selena Gomez et Benny Blanco ont embauché les mêmes organisateurs de mariage pour leur cérémonie: la célèbre organisatrice d'événements Mindy Weiss et l'entreprise Revelry Event Designers.

Les grands esprits se rencontrent. A la seule différence que Justin Bieber et Hailey Baldwin, eux, avaient échangé leurs vœux dans un complexe hôtelier en Caroline du Sud.

Hailey et Justin dans la plus grande discrétion en 2018. instagram

Ne jetons pas la pierre à Selena et Benny. Revelry a également orchestré le mariage de sa bonne copine Demi Lovato, en mai dernier, ou encore la fête du deuxième anniversaire de Stormi, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott.

L'affaire de l'autel

Mais il n'y a pas que le spectre d'un ex-petit ami à avoir affolé la presse people: il y a aussi la grande question de l'autel. En effet, Selena Gomez avait choisi à «la surprise générale» d'être accompagnée par son grand-père maternel, David, pour la conduire vers son futur mari.

«La mère de Selena et son beau-père Brian ont été dévastés qu'elle n'ait pas choisi sa mère pour la conduire à l'autel» Une source au Daily Mail

Pourquoi pas son géniteur, vous allez me dire? D'abord, parce que la chanteuse et actrice n'entretiendrait pas de lien très étroit avec son père biologique, Ricardo Joel. Selena s'est vaguement confiée à ce sujet en 2022, en indiquant au magazine Rolling Stone qu'il «ne voulait pas faire partie» de sa vie d'actrice.

La jeune femme entretient en revanche des rapports très étroits avec ses grands-parents maternels, qui vivent sous le même toit. Dans les mois précédant son mariage avec Benny Blanco, elle a confié au podcast Table Manners qu'elle comptait faire quelques «entorses» à la tradition du mariage classique en offrant ce rôle symbolique à son grand-père. Elle souhaitait l'honorer en lui donnant «l'occasion» de participer aux festivités du mariage, qu'il avait manquées lorsque sa mère s'était mariée à Las Vegas, en 2006.



«C'est très mignon qu'ils aient fait ça, mais je voulais donner à mon grand-père l'occasion de vivre ça» Selena Gomez au podcast Table Manners

Pour preuve, selon une source du Mail, le grand-père aurait «fondu en larmes» lorsque sa petite-fille lui a proposé de l'accompagner.

Le vocabulaire corporel

Enfin, un mariage de célébrités ne serait rien sans l'apport rigoureusement indispensable d'un «un expert en langage corporel» pour décortiquer les clichés du mariage. Le Daily Mail est allé s'informer du côté de Judi James, maîtresse en son domaine. Son verdict? Selena a trouvé «l'élu»... lequel semble «beaucoup moins à l'aise sous les projecteurs».

«Dans les poses face à face, il semble avoir sombré dans un coma béat» Judi James

«Benny Blanco est clairement épris, mais il semble moins à l'aise avec les caméras et les poses», poursuit l'experte en consultant les publications Instagram des jeunes mariés. Le contraste s'avère particulièrement saisissant sur la photo où Selena Gomez se dirige, radieuse, vers Benny Blanco, qui se tient à l'arrière-plan, «comme s'il attendait le bus».

Ah oui, maintenant que vous le dites. instagram

Enfin, le détail indice croustillant concerne le dessert servi aux invités lors de ce week-end éminemment festif. Et, à en croire la mariée elle-même dans un TikTok publié en juillet, il ne s'agissait pas du gros gâteau typique des mariages. «Mon dessert préféré, c'est le biscuits and gravy. Ceux de ma grand-mère, ça me fait penser à un dessert», a-t-elle révélé.

Pour les non-initiés, le biscuits and gravy, un petit-déjeuner très populaire aux Etats-Unis, consiste en un petit pain brioché arrosé d'une sauce à la viande épaisse, façon béchamel. On vous laisse imaginer le résultat en pièce montée.

Il s'accompagne souvent d'œufs et de bacon. Image: Los Angeles Times

Allez, vive les mariés!

