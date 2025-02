Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison-Blanche, ce lundi 24 février Image: AP POOL AFP

Ukraine: 7 points pour comprendre la rencontre de Macron et Trump



Malgré d'énormes divergences qui persistent sur le fond, Emmanuel Macron s'est dit «convaincu qu'il y avait un chemin» avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Voici un résumé de leur rencontre.



Un accord serait imminent

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette semaine ou la semaine prochaine. Trump a fait cette déclaration en marge d'une visite du président français Emmanuel Macron.



Trump a déclaré que son équipe était sur le point de signer un «accord» avec l’Ukraine. Il s’agit notamment d’un accord sur l’accès des États-Unis aux matières premières stockées en Ukraine.



«Nous aidons l’Ukraine comme personne ne l’a jamais aidé auparavant», a déclaré le président américain. Il ne veut pas que la guerre en Ukraine se transforme en une troisième guerre mondiale.



Les États-Unis et l’Ukraine se disputent ce traité depuis des semaines. Zelensky avait initialement refusé d’accepter un tel document car les conditions qu’il contenait étaient considérées comme défavorables à l’Ukraine.



De plus, il ne contenait aucune garantie de sécurité pour le pays attaqué par la Russie. L’Ukraine l’avait explicitement demandé. Il n'était pas encore clair si une proposition révisée contiendrait désormais ces éléments.



Emmanuel Macron und Donald Trump ont eu un échange animé. Image: keystone

Discussions avec le G7

Auparavant, Trump et Macron s'étaient entretenus depuis Washington avec leurs collègues du groupe des principales nations économiques occidentales (G7). Zelensky a également participé aux pourparlers à Kiev.



Il a appelé Trump à une rencontre assez rapide. «Nous devons nous rencontrer le plus tôt possible pour déterminer les conditions de paix et les garanties de sécurité,» a déclaré l'Ukrainien à l'émission, selon un rapport d'Interfax-Ukraine.



Macron corrige Trump

Lors de la séance de questions-réponses avec les médias, il y a eu un moment notable où Macron a corrigé Trump. Le président américain a déclaré que les Européens ne faisaient que prêter leur argent à l’Ukraine, tandis que les États-Unis distribuaient le sien.

Macron a corrigé Trump en déclarant que tout n’était pas un prêt. En réalité, l’Europe donne directement une partie de son argent à l’Ukraine sans rien recevoir en retour. Trump a regardé la caméra avec scepticisme pendant les remarques de Macron et a conclu en disant : «Si vous croyez cela, ça me va.»



Contrairement à Trump, Macron a également déclaré à plusieurs reprises que la Russie était l’agresseur dans ce conflit.



Macron a également déclaré que quelques jours avant l'attaque russe, il avait parlé à Vladimir Poutine au téléphone pendant des heures et que Poutine avait nié toute attaque.



Au début de la guerre, il y a trois ans, il n’y avait aucune garantie de sécurité. Le président français a rappelé qu'il était important que des garanties de sécurité durables pour l’Ukraine soient négociées. Il a aussi déclaré que la rencontre à Washington avec Trump était une étape importante vers un accord de paix.



Trump négocie avec Poutine

Trump a déclaré qu'il rencontrerait probablement Vladimir Poutine bientôt.



Le président américain s'est dit confiant quant à une paix prochaine en Ukraine. Cela nécessitera des troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine, a déclaré Trump. Le président américain a déclaré avoir demandé à Poutine s'il accepterait la présence de troupes européennes en Ukraine. «Il n’y a aucun problème avec ça, il l’accepte.»



Macron a confirmé que les soldats de la paix européens pourraient jouer un rôle dans un accord de paix. Ses partenaires européens – dont la Grande-Bretagne – sont également prêts à le faire, a déclaré le président français.



Cependant, le président français a tenu à préciser à propos de ces troupes potentielles : «Elles ne seraient pas en première ligne. Elles ne feraient partie d’aucun conflit.»



Emmanuel Macron serait prêt à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Image: keystone

Trump a déclaré qu'il ne croyait pas que Poutine entrerait à nouveau en guerre une fois qu'un accord de paix serait signé.

Interrogé par un journaliste pour savoir si le pays récupérerait les territoires occupés par la Russie, Trump a donné une réponse évasive. «Oui, peut-être un peu de ça. «Je l’espère», a déclaré le président américain. « Mais ce n’est pas facile.» Il a ajouté que cela devrait désormais faire l'objet de négociations.

Cessez-le-feu, puis la paix



Dans la recherche d’une solution de paix pour l’Ukraine, Trump estime qu’un cessez-le-feu est d’abord possible avant qu’une paix durable puisse être atteinte. «Ce serait bien si nous pouvions parvenir à un accord immédiatement. Mais un cessez-le-feu peut toujours être mis en place rapidement.»

Chaque jour où les combats pourront être arrêtés plus tôt permettra de sauver des centaines, voire des milliers de vies, a déclaré Trump. «Nous voulons voir si nous pouvons y parvenir très rapidement», a-t-il ajouté. Trump a réitéré sa déclaration selon laquelle, selon lui, la partie russe a également l'intention de mettre fin aux combats. Poutine est prêt à un «accord».

Trump ne veut pas qualifier Poutine de dictateur



Un journaliste a demandé au président américain s’il qualifierait Poutine de dictateur. Après tout, c’est ainsi qu’il a récemment décrit Zelensky.

Trump a répondu: «Je n’utiliserais probablement pas ces mots. Voyons ce qui se passe. Mais il y a une chance que nous parvenions à un très bon accord entre les différents pays.



Déclaration de Trump sur les réseaux sociaux

Une heure avant son apparition à la Maison Blanche, Trump a publié un message sur ses réseaux sociaux. Il y écrit :

«J’ai des discussions sérieuses avec le président russe Vladimir Poutine sur la fin de la guerre et également sur d’importants accords économiques qui auront lieu entre les États-Unis et la Russie. Les discussions avancent très bien!»

