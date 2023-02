Le cabinet McKinsey, rendu célèbre par Macron, prévoit de licencier 2000 personnes

Le cabinet McKinsey est présent dans plus de 130 pays à travers le monde. Image: twitter

L'entreprise américaine emploie actuellement 45 000 personnes, contre 28 000 il y a cinq ans.

Le cabinet de conseil McKinsey prévoit de réduire ses effectifs à hauteur de 2000 postes, soit l'un de ses plans sociaux les plus conséquents.

«Le nombre de salariés affectés par la restructuration pourrait encore évoluer. Ce plan social devrait viser en priorité le personnel administratif, c'est-à-dire les employés qui n'interagissent pas directement avec les clients.» Une source anonyme du média américain Bloomberg

Le groupe veut centraliser les tâches de soutien aux consultants et réaliser des économies après avoir beaucoup recruté ces dernières années.

Fondé en 1926 à Chicago et présent dans plus de 130 pays, le cabinet a réalisé un chiffre d'affaires record de 15 milliards de dollars (13,9 milliards de francs) en 2021 et dépassé ce nombre en 2022, toujours d'après le média américain.

De nombreuses grandes sociétés américaines, notamment du secteur des technologies, ont mis en place des plans sociaux ces derniers mois, après des années de croissance rapide favorisée par l'accélération de la transition numérique pendant la pandémie.

Ces licenciements arrivent deux ans après que les quelque 650 associés de McKinsey aient choisi Bob Sternfels pour remplacer Kevin Sneader à la tête de l'entreprise. (ats/jch)