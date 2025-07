La mainstage de Tomorrowland en proie aux flammes. Image: X

Tomorrowland ouvre quand même ses portes

Les organisateurs de Tomorrowland annoncent travailler sur des solutions après l’incendie ; le festival et les activités prévues suivent leur cours normalement.

Plus de «International»

«Nous nous sommes penchés toute la nuit sur des solutions possibles pour la scène principale», font savoir les organisateurs de Tomorrowland sur les médias sociaux jeudi matin, au lendemain de l'incendie qui a détruit la scène principale. Tomorrowland, l’un des plus grands festivals électro au monde, se tient en juillet à Boom et réunit 400 000 festivaliers sur deux week-ends et plus de 15 scènes.

«Toutes les informations détaillées sur le week-end du festival suivront dans les prochaines heures», peut-on y lire. Le camping Dreamville a ouvert ses portes à Rumst jeudi à 10h. Toutes les activités dites «Global Journey» à Bruxelles et à Anvers se poursuivront également normalement aujourd'hui.

La scène principale de Tomorrowland a brûlé 👇 Vidéo: watson

«Il est impossible d'exprimer par des mots ce que nous ressentons», écrit encore l'organisation. «La scène principale d'Orbyz, une création née de la passion, de l'imagination et du dévouement, n'est plus». La structure était le fruit de deux ans de travail.

Aucune autre zone du site ou des scènes du festival n'a été touchée par l'incendie. Les prochaines heures devraient révéler comment l'événement va être réorganisé. (jah/ats)