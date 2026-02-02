++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

En direct
Les frappes russes ont diminué en janvier ++ Ignazio Cassis en Ukraine
Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde
- En février 2022, Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine, en violation du droit international.
- La Russie dit contrôler 19% à 20% du territoire ukrainien, une proportion qui n’a pratiquement pas évolué depuis deux ans. Moscou continue de bombarder les villes ukrainiennes.
- L'Administration Trump fait des pieds et des mains pour obtenir un accord de paix, sans succès majeur.