En direct

++EN DIRECT++ Conflit entre Israël et l'Iran

A plume of smoke rises following a reported explosion in Tehran on February 28, 2026. Two loud blasts were heard in Tehran on February 28 morning by AFP journalists, and two plumes of thick smoke were ...
Image: AFP
En direct

Craintes de «réaction en chaîne dangereuse» ++ 24 morts dans une école en Iran

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis.
28.02.2026, 09:3128.02.2026, 12:58
Team watson
Team watson
  • Israël a lancé une «frappe préventive» sur l'Iran le samedi 28 février au matin.
  • Les Etats-Unis ont annoncé y avoir également pris part, via des «opérations de combat majeures».
  • Dès samedi matin, l'Iran a riposté avec des tirs de missiles sur Israël et ses alliés.
  • Les observateurs et acteurs internationaux craignent un embrasement au Moyen-Orient.
13:07
L'armée israélienne annonce avoir frappé «des centaines de cibles militaires» en Iran
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé «des centaines de cibles militaires iraniennes, y compris des lanceurs de missiles», après le début d'une opération menée en coordination avec les Etats-Unis contre la République islamique.

L'armée a frappé «des centaines de cibles militaires iraniennes, y compris des lanceurs de missiles dans l'ouest de l'Iran. Parallèlement aux frappes de l'aviation en Iran, le dispositif de défense anti-aérienne identifie et intercepte actuellement les menaces tirées depuis l'Iran en direction de l'Etat d'Israël», a ajouté l'armée.
13:06
Une source de sécurité israélienne affirme que les frappes continueront
Une source de sécurité israélienne a affirmé samedi que les frappes sur l'Iran continueraient «aussi longtemps que nécessaire», après le début d'une opération lancée en coordination avec les Etats-Unis contre des cibles militaires de la République islamique.

«Nous allons maintenant poursuivre nos opérations, aussi longtemps que nécessaire, pour nous assurer que le régime iranien ne puisse plus compromettre la stabilité de la région et la stabilité internationale au sens large», a déclaré cette source, parlant à des journalistes sous couvert d'anonymat.
13:05
Moscou dénonce une «aventure dangereuse» qui menace la région de «catastrophe»
La Russie a dénoncé samedi les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran comme une «aventure dangereuse» menaçant la région de «catastrophe» et visant à «détruire» le gouvernement iranien car il a refusé de se soumettre à leur «diktat».

«Washington et Tel-Aviv ont à nouveau lancé une aventure dangereuse qui rapproche rapidement la région d'une catastrophe humanitaire, économique, et, ce n'est pas à exclure, radiologique», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

«Les intentions des agresseurs sont claires et déclarées ouvertement – détruire l'ordre constitutionnel et détruire le gouvernement d'un Etat qui leur est indésirable et a refusé de se soumettre au diktat de la force et à l'hégémonisme», a-t-elle ajouté.
13:04
Un groupe pro-Iran en Irak menace des bases américaines
Le puissant groupe pro-iranien Kataëb Hezbollah en Irak a averti samedi son intention de lancer des attaques imminentes contre des bases des Etats-Unis, après des frappes aériennes ayant visé une base militaire irakienne abritant le groupe.

«Nous commencerons bientôt à attaquer les bases américaines en réponse à leur agression», a déclaré le groupe dans un communiqué.

Deux combattants ont été tués samedi lors de frappes aériennes ayant touché la base de Jurf al-Sakher, également connue sous le nom de Jurf al-Nasr, dans le sud de l’Irak.
12:53
La Croix-Rouge redoute une «réaction en chaîne dangereuse»
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a dit redouter samedi une «réaction en chaîne dangereuse» au Moyen-Orient, après les frappes américaines et israéliennes en Iran.

«L’escalade militaire au Moyen-Orient est en train de provoquer une réaction en chaîne dangereuse dans toute la région, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les civils», a averti Mirjana Spoljaric, dans un communiqué.

La présidente du CICR a appelé les Etats à respecter les règles de la guerre et les a exhortés à trouver la volonté politique nécessaire pour éviter «d’autres morts et destructions».

«Le respect des règles de la guerre est une obligation, non un choix. Dans les conflits armés internationaux, le droit international humanitaire, en particulier les quatre Conventions de Genève, s’applique».
12:52
Des témoins font état d'une explosion et de missiles à Dubaï
Des témoins à Dubaï ont entendu une explosion et vu des missiles fendre le ciel après que l'Iran a mené des frappes au Emirats arabes unis samedi.

«C'était une grosse explosion et elle a fait trembler les fenêtres», a déclaré un témoin à l'AFP, sous couvert d’anonymat, faisant écho à un récit similaire d'un autre habitant de Dubaï.

Une autre résidente a dit avoir vu trois missiles traverser le ciel avant de disparaître au loin, les décrivant comme des «boules de feu» suivies d'une traînée de fumée.

Un civil a été tué dans la capitale émiratie, Abou Dhabi, qui abrite une base militaire américaine, lorsque l'Iran a lancé des frappes à travers la région après une attaque américaine et israélienne.
12:51
Le Pakistan «condamne fermement» les «attaques injustifiées» contre l'Iran
Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a déclaré à son homologue iranien, lors d'un appel samedi, qu'Islamabad «condamnait fermement» les «attaques injustifiées» contre l’Iran, à la suite des frappes américaines et israéliennes.

Le Pakistan «a appelé à un arrêt immédiat de l’escalade par une reprise urgente de la diplomatie», a indiqué le ministre des affaires étrangères Mohammad Ishaq Dar, selon un communiqué.
12:51
L'Indonésie propose sa médiation
le président indonésien Prabowo Subianto est prêt à servir de médiateur entre Washington et Téhéran, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères, quelques heures après le déclenchement de frappes américaines contre l’Iran.

«L’Indonésie appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue et la diplomatie», a indiqué le ministère sur X. «Le président de la République d’Indonésie exprime sa disponibilité à faciliter le dialogue afin de rétablir une situation sécuritaire propice et, si les deux parties en conviennent, (il) est prêt à se rendre à Téhéran pour mener une médiation».
12:50
Les frappes contre l'Iran ne sont «pas conformes» au droit international
Les frappes contre l'Iran, présentées par Israël comme «préventives», ne sont «pas conformes» au droit international, a estimé samedi le chef de la diplomatie norvégienne, en appelant à chercher une issue diplomatique.

«L'attaque est décrite par Israël comme une frappe préventive, mais elle n'est pas conforme au droit international. Une attaque préventive suppose l'existence d'une menace imminente», a déclaré Espen Barth Eide dans un courriel envoyé à l'AFP par ses services.

«Nous appelons les parties à faire preuve de retenue et à ne pas renoncer aux possibilités de trouver des solutions diplomatiques au conflit», a-t-il ajouté.
12:49
Un civil tué dans les frappes iraniennes sur les Emirats
Un civil a été tué après des frappes iraniennes sur Abou Dhabi samedi, a affirmé le ministère de la Défense des Emirats arabes unis dans un communiqué, alors que Téhéran a lancé une série d'attaques à travers le Golfe en riposte à des frappes américaines et israéliennes.

Le ministère de la Défense a signalé «la chute de débris de missiles dans un quartier résidentiel» d'Abou Dhabi, qui «a entraîné la mort d'un civil de nationalité asiatique».
12:49
Les frappes israéliennes sur une école auraient fait 24 morts
Le bilan des frappes attribuées à Israël sur une école en Iran se monterait à 24 morts, d'après les premières informations obtenues par l'AFP du côté iranien.
12:46
Le Qatar condamne une «violation flagrante» de sa souveraineté
Le Qatar a condamné samedi une attaque de missiles menée par l'Iran contre son territoire, après que plusieurs séries d'explosions ont été entendues à travers Doha.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères qatari a exprimé «sa ferme condamnation du ciblage du territoire qatari par des missiles balistiques iraniens».

Il considère qu'il s'agit d'une violation flagrante de sa souveraineté nationale ajoutant «se réserver le droit total de répondre à cette attaque».
12:35
Israël: des chutes de projectiles signalées en plusieurs endroits
L'armée israélienne a annoncé samedi que des impacts de projectiles avaient été signalés «en plusieurs endroits» à travers Israël, après des tirs de missiles depuis l'Iran.

«Les forces de recherche et de sauvetage opèrent en plusieurs endroits à travers le pays où des signalements de projectiles tombés ont été reçus. Il est demandé à la population de continuer à suivre» les consignes de sécurité, a déclaré l'armée.


Les israéliens ont été semés de rejoindre des abris dès samedi matin, en prévision des représailles iraniennes.
12:02
Des frappes israéliennes dans le sud de l'Iran tuent cinq élèves
Des frappes israéliennes dans le sud de l'Iran tuent cinq élèves, selon responsable local.
12:02
L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn
Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé samedi avoir ciblé la Cinquième flotte de la marine américaine stationnée à Bahreïn, l'Etat du Golfe ayant auparavant annoncé que la base avait été touchée par une attaque de missiles.

«Les missiles et les drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont frappé le quartier général de la Cinquième flotte de l'US Navy à Bahreïn, ainsi que d'autres bases américaines au Qatar et aux Emirats arabes unis, et des centres militaires et de sécurité situés au cœur des territoires occupés», a écrit l'armée idéologique de la République islamique d'Iran dans un communiqué diffusé par l'agence de presse Tasnim.
12:02
Air France élargit ses annulations
Air France a élargi ses annulations vers Dubaï et Ryad samedi et vers Tel-Aviv dimanche, dans une mise à jour de son programme de vols à la suite des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, dans un communiqué à l'AFP.

«En raison de la situation sécuritaire à destination, la compagnie a décidé d'annuler ses vols prévus les 28 février 2026 et 1e mars 2026 de/vers Tel-Aviv. Pour la journée du 28 février 2026, la compagnie annule également ses vols de/vers Beyrouth, Dubaï et Ryad», a annoncé la compagnie.
12:01
Von der Leyen appelle à une «retenue maximale»
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé samedi à une «retenue maximale» après les frappes d'Israël et des Etats-Unis contre l’Iran qui a lancé des tirs de représailles, jugeant «crucial» de garantir la sûreté nucléaire.

«Garantir la sûreté nucléaire et prévenir toute action qui pourrait encore aggraver les tensions ou affaiblir le régime mondial de non-prolifération est d’une importance cruciale», a déclaré von der Leyen, qualifiant l’évolution de la situation en Iran d’«inquiétante».



«Nous appelons toutes les parties à faire preuve d’une retenue maximale, à protéger les civils et à respecter pleinement le droit international», a‑t‑elle ajouté dans une déclaration conjointe avec le président du Conseil européen, Antonio Costa.
11:48
Iran: Le guide suprême aurait été visé dans les frappes américano-israéliennes
L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, et le président Massoud Pezeshkian font partie des cibles visées par l'attaque américano-israélienne lancée samedi sur l'Iran, rapporte la radio-télévision publique isralienne KAN.

«Une source israélienne confirme: parmi les cibles de l'attaque figurent le guide suprême iranien Khamenei et le président Pezeshkian», selon KAN.
11:47
Le Qatar a «repoussé» plusieurs attaques visant son territoire
Plusieurs explosions ont été entendues à travers Doha samedi, tandis que le ministère qatari de la défense a annoncé avoir intercepté plusieurs attaques de missiles visant l'Etat du Golfe.

Des détonations ont été entendues au-dessus du centre de Doha et près de la base militaire d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région.

Un journaliste de l'AFP a vu un missile être détruit par un intercepteur dans un nuage de fumée blanche, et le ministère qatari de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir «repoussé un certain nombre d'attaques».
11:47
Ryad condamne «L'agression iranienne» contre les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jord
L'Arabie saoudite a condamné les attaques iraniennes visant ses voisins, a indiqué samedi un communiqué publié par l'agence de presse officielle du royaume, après une série de tirs à travers le Moyen-Orient alors qu'Israël et les Etats-Unis frappaient l'Iran.

«Le royaume condamne fermement et dénonce avec la plus grande vigueur l'agression brutale de l'Iran et la violation flagrante de la souveraineté des Emirats arabes unis, du Bahreïn, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie», précise le communiqué.

Cependant, le texte ne mentionne pas de tirs iraniens visant l'Arabie saoudite, alors que plusieurs explosions ont été entendues plus tôt samedi dans la capitale saoudienne, Ryad, par des journalistes de l'AFP.
11:46
La Jordanie affirme avoir abattu deux missiles balistiques visant le royaume
Les forces armées jordaniennes ont abattu samedi deux missiles balistiques visant le territoire du royaume, a déclaré un responsable militaire.

«Ils ont été interceptés avec succès par les systèmes de défense aérienne jordaniens», a déclaré le responsable.
11:46
Norwegian suspend ses vols vers et en provenance de Dubaï
La compagnie aérienne Norwegian a annoncé samedi à l'AFP avoir suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 4 mars inclus, en réaction aux frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

«Nous avons choisi de suspendre les vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au mercredi 4 inclus, puis nous évaluerons (une fois cette échéance écoulée, ndlr) s'il est possible de reprendre les vols, en fonction de l'évolution de la situation», a déclaré Charlotte Holmbergh, directrice des communications de Norwegian.

«La sécurité est notre priorité absolue», a-t-elle ajouté auprès de l'AFP, estimant qu'une centaine de passagers seraient affectés par ces annulations.
11:38
L'UE juge la situation «périlleuse» et appelle à la protection des civils
L’Union européenne a annoncé samedi qu’elle retirait son personnel non essentiel du Moyen-Orient, s'inquiétant de l’évolution «périlleuse» de la situation dans la région après les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran

«Les derniers développements au Moyen-Orient sont périlleux. Le régime iranien a tué des milliers de personnes. Ses programmes de missiles balistiques et nucléaire, ainsi que son soutien à des groupes terroristes, représentent une grave menace pour la sécurité mondiale», a écrit la cheffe de la diplomatie de l’Union, Kaja Kallas, sur les réseaux sociaux.

«La protection des civils et le respect du droit international humanitaire sont une priorité. Notre réseau consulaire est pleinement mobilisé pour faciliter les départs des citoyens de l'UE. Le personnel non essentiel de l'UE est en cours de retrait de la région», a-t-elle ajouté.
11:38
L'armée israélienne annonce un «renforcement d'ampleur» sur tous les fronts
L'armée israélienne a annoncé samedi un «renforcement d'ampleur» de ses forces sur tous les fronts, après le début d'une attaque sur l'Iran menée en coordination avec les Etats-Unis.

La direction des opérations «a commencé un renforcement à grande échelle des forces terrestres dans l'ensemble des secteurs et des commandements régionaux [soit une zone couvrant Israël et les Territoires palestiniens occupés, NDLR], ainsi que le renforcement et le déploiement des forces spéciales, dans le cadre du renforcement du niveau de préparation à divers scénarios offensifs et défensifs», a déclaré l'armée dans un communiqué.

«Par ailleurs, des renforts importants seront déployés au sein de l'armée de l'Air et de la Marine, parallèlement au renforcement de l'ensemble des dispositifs de puissance de feu», a-t-elle ajouté.


Un projectile entrant explose au-dessus de l'eau dans la baie de Haïfa, au large de la ville côtière du nord d'Israël, le 28 février 2026.
11:37
La Russie suspend ses vols commerciaux vers l'Iran et Israël
L'agence russe du transport aérien (Rosaviatsia) a annoncé samedi dans un communiqué que les vols commerciaux de Russie vers l'Iran et Israël étaient suspendus «jusqu'à nouvel ordre», après les frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien.

Du fait de la fermeture des espaces aériens du Qatar, de l'Irak, du Koweït, de Bahreïn, et de celle partielle des Emirats arabes unis, Rosaviatsia ajoute avoir ordonné aux compagnies russes d'emprunter des «itinéraires alternatifs» via des pays tiers pour effectuer leurs vols vers le golfe persique.
11:36
Les Emirats arabes unis et le Koweït affirment avoir intercepté des missiles iraniens
Les Emirats arabes unis ont déclaré samedi avoir intercepté des missiles iraniens et ont affirmé se réserver le droit de répondre à ces attaques, tandis que le Koweït a également contré des missiles détectés dans son espace aérien.

Les Emirats arabes unis «ont été soumis aujourd'hui à une attaque manifeste de missiles balistiques iraniens. Les défenses aériennes des Emirats ont réagi avec une grande efficacité et ont réussi à intercepter un certain nombre de ces missiles», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Abou Dhabi a ajouté qu'il «se réservait pleinement le droit de répondre», dénonçant «une escalade dangereuse». Le chef d'état-major du Koweït a de son côté indiqué que «les systèmes de défense aérienne avaient pris en charge des missiles entrants détectés dans l'espace aérien».
11:36
Londres appelle ses ressortissants au Moyen-Orient à se mettre à l'abri
Le ministère britannique des Affaires étrangères a appelé samedi ses ressortissants à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis à se mettre «immédiatement à l'abri», après des signalements d'«attaques de missiles», qui font suite aux frappes américaines en Iran.

«Restez à l'intérieur dans un endroit sûr, évitez tout déplacement et suivez les instructions des autorités locales», a publié le ministère sur son compte X.
11:28
Air India suspend tous ses vols vers le Moyen-Orient
La compagnie aérienne indienne Air India a annoncé samedi suspendre tous ses vols vers le Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.

«En raison de la situation au Moyen-Orient, tous les vols d'Air India vers toutes les destinations au Moyen-Orient sont suspendus», a annoncé la compagnie dans un message sur le réseau social X.

11:27
L'Iran répondra «fermement» aux frappes américaines et israéliennes
L'Iran a déclaré samedi qu'il répondrait «fermement» aux frappes israéliennes et américaines lancées sur son territoire quelques jours après une troisième session de négociations portant sur son programme nucléaire.

«Les forces armées de la République islamique répondront fermement aux agresseurs», a averti le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que l'Iran avait fait «tout le nécessaire pour éviter la guerre».

«De même que nous étions prêts à négocier, nous sommes aujourd'hui plus que jamais préparés à défendre la nation iranienne», a-t-il ajouté.
11:27
«La violence du régime iranien» sont «la raison des événements actuels», selon Kiev
La diplomatie ukrainienne a estimé samedi que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran étaient le résultat de «la violence et l'arbitraire du régime iranien».

«La raison des événements actuels est précisément la violence et l'arbitraire du régime iranien, en particulier le meurtre et la répression de manifestants pacifiques», a indiqué la diplomatie ukrainienne dans un communiqué. Téhéran a eu «toutes les opportunités pour empêcher un scénario violent», ajoute-t-elle, en disant soutenir «le peuple iranien et son désir légitime de sécurité, de liberté et de prospérité».
11:25
Londres ne veut pas voir la situation «dégénérer en conflit régional plus large»
Le gouvernement britannique a dit samedi ne pas vouloir «voir la situation s'aggraver et dégénérer en un conflit régional plus large», après les frappes menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, a rapporté un porte-parole dans un communiqué.

«Nous disposons d'une série de capacités défensives dans la région que nous avons récemment renforcées. Nous sommes prêts à protéger nos intérêts», a-t-il également indiqué, disant que la sécurité des ressortissants britanniques dans la région était la «priorité».
11:24
Les Emirats arabes unis et le Koweït affirment avoir intercepté des missiles
Les Emirats arabes unis ont déclaré samedi avoir intercepté des missiles iraniens et ont affirmé se réserver le droit de répondre à ces attaques, tandis que le Koweït a également contré des missiles détectés dans son espace aérien.

Les Emirats arabes unis «ont été soumis aujourd'hui à une attaque manifeste de missiles balistiques iraniens. Les défenses aériennes des Emirats ont réagi avec une grande efficacité et ont réussi à intercepter un certain nombre de ces missiles», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Abou Dhabi a ajouté qu'il «se réservait pleinement le droit de répondre», dénonçant «une escalade dangereuse». Le chef d'état-major du Koweït a de son côté indiqué que «les systèmes de défense aérienne avaient pris en charge des missiles entrants détectés dans l'espace aérien».
11:22
Turkish Airlines annonce la suspension des vols vers les capitales du Moyen-Orient
La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a annoncé samedi suspendre ses vols vers dix pays du Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, qui ont conduit plusieurs Etats à fermer leur espace aérien.

«Les vols à destination du Liban, de la Syrie, de l’Irak, de l’Iran et de la Jordanie ont été annulés jusqu’au 2 mars», a écrit le porte-parole Yahya Ustun sur le réseau social X, tandis que les vols à destination du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et d’Oman sont suspendus pour la journée.
11:21
Israël appelle la population proche d'installations militaires «dans tout le pays» à évacuer
L'armée israélienne a appelé samedi la population iranienne proche d'installations militaires «dans tout le pays» à évacuer, après avoir annoncé qu'elle menait des frappes «d'envergure» sur des cibles militaires en Iran conjointement avec les Etats-Unis.

«A toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur ou à proximité d'usines de production d'armes et d'installations militaires à travers l'Iran (....) Pour votre sécurité et votre bien-être, nous vous exhortons à évacuer immédiatement ces zones et à rester à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre. Votre présence dans ces lieux met vos vies en danger», a déclaré l'armée dans un message sur son compte X en persan.
11:20
L’Australie soutient l’action américaine
L’Australie soutient l’action des Etats-Unis pour empêcher l’Iran de se doter de l'arme nucléaire, a déclaré samedi le Premier ministre Anthony Albanese, après les frappes américaines contre l’Iran.

«Il est depuis longtemps reconnu que le programme nucléaire iranien constitue une menace pour la paix et la sécurité mondiales», a publié Albanese sur X. «Nous soutenons l’action des Etats-Unis pour empêcher l’Iran d’obtenir une arme nucléaire et pour empêcher l’Iran de continuer à menacer la paix et la sécurité internationales», a-t-il ajouté.
11:19
Berlin réunit une cellule de crise à midi
Berlin a annoncé samedi la réunion d'une «cellule de crise» à midi (11H00 GMT) au ministère des affaires étrangères, à la suite des frappes en Iran.

«La cellule de crise du gouvernement fédéral se réunit aujourd'hui à 12 heures au ministère fédéral des Affaires étrangères», a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'AFP.

«Le gouvernement est en étroite coordination avec ses partenaires européens», a ajouté le porte-parole du gouvernement, Stefan Kornelius, dans un communiqué séparé.
11:19
Une vague d'attaques de missiles et de drones a été lancée contre Israël
Le Corps des Gardiens de la Révolution a annoncé samedi le lancement d'une «première vague d'attaques massives» contre Israël, en réaction aux frappes menées conjointement par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

«La première vague d'attaques massives de missiles et de drones lancées par la République islamique d'Iran contre les territoires occupés a commencé», a déclaré l'armée idéologique de la République islamique d'Iran dans un communiqué, faisant référence à Israël.
11:18
Fortes explosions entendues à Ryad
Des explosions ont été entendues à Ryad samedi, selon des correspondants de l'AFP, dans un contexte d'escalade régionale après que des bases américaines à Bahreïn et au Qatar ont été visées, l'Iran ayant promis de riposter aux attaques américaines et israéliennes.

Deux journalistes de l'AFP sur place ont entendu une forte détonation et plusieurs explosions.
11:18
La Norvège regrette que les négociations «n'aient pas abouti à une solution diplomatique»
Le ministre norvégien des Affaires étrangères a regretté samedi que les négociations entre Téhéran et Washington «n'aient pas abouti à une solution diplomatique» du conflit, tout en estimant essentiel d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires.

Il «est très regrettable que les négociations entre les États-Unis et l'Iran n'aient pas abouti à une solution diplomatique au conflit», a déclaré Espen Barth Eide à la chaîne NRK. «Je suis profondément inquiet à l'idée que nous ayons maintenant une nouvelle guerre de grande ampleur au Moyen-Orient», a-t-il ajouté, soulignant toutefois qu'il est «essentiel d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires».
11:17
«Risque» accru pour la sécurité des navires dans le Golfe
Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran augmentent «considérablement le risque pour la sécurité des navires» dans le Golfe et les alentours, a averti samedi Bimco, l'une des principales associations d'armateurs dans le monde.

«Les navires ayant des liens commerciaux avec des intérêts américains ou israéliens sont plus susceptibles d’être ciblés, mais d'autres navires peuvent également être visés, délibérément ou par erreur», a déclaré Jakob Larsen, responsable de la sûreté et de la sécurité chez Bimco dans un communiqué.

Les navires déjà présents dans la zone devraient chercher refuge dans les eaux territoriales d'Etats neutres de la région, comme les Emirats arabes unis ou le Qatar, et certains pourraient aussi tenter de quitter complètement la zone, selon la même source.

«Nous nous attendons à une hausse importante des primes d'assurance, et les navires ayant des liens commerciaux avec les Etats-Unis ou Israël et s'approchant de la zone auront probablement des difficultés à obtenir une couverture», anticipe le responsable.
11:16
SWISS suspend ses vols vers Tel-Aviv
La compagnie aérienne suisse Swiss a annoncé samedi suspendre ses vols de et vers Tel-Aviv jusqu'au 7 mars, après les frappes israéliennes et américaines sur l'Iran.

«En raison des développements actuels au Moyen-Orient, Swiss suspend ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu’au 7 mars inclus. Au total, 14 vols dans les deux sens sont concernés», indique la compagnie dans un communiqué.

«Compte tenu de la fermeture de plusieurs espaces aériens liée à la situation actuelle, nous avons également décidé d’annuler les vols prévus aujourd’hui et demain entre Zurich et Dubaï», a-t-elle ajouté.
11:14
Les Etats-Unis ont montré leur «vrai visage», dénonce l'ex-président russe Medvedev
L'ancien président et actuel secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a dénoncé samedi les bombardements américains et israéliens sur l'Iran, estimant que les Etats-Unis avaient montré leur «vrai visage» en procédant à ces frappes.

«Le combattant de la paix a à nouveau montré son vrai visage. Toutes les négociations avec l'Iran n'étaient qu'une opération de couverture. Personne n'en doutait. Personne ne souhaitait négocier quoi que ce soit en particulier», a affirmé Medvedev, dans un message publié en russe sur son compte Telegram.
11:13
La Suède appelle «à la retenue» dans une «région déjà tendue»
La ministre suédoise des Affaires étrangères a appelé samedi matin «à la retenue» dans une région déjà tendue après les frappes lancées par les Etats-Unis et Israël sur l'Iran.

«L'Iran porte une grande responsabilité dans l'évolution négative de la situation dans la région et dans les risques pour la sécurité en Occident. Dans une région déjà tendue, le gouvernement appelle à la retenue et à un retour immédiat aux négociations diplomatiques», a écrit Maria Malmer Stenergard sur X.
11:12
Le Qatar a «repoussé» plusieurs attaques
Le Qatar a «repoussé» plusieurs attaques visant son territoire, selon son ministère de la Défense.
11:07
La Syrie ferme partiellement et temporairement son espace aérien
La Syrie a fermé samedi une partie de son espace aérien, dans le sud frontalier d'Israël, pendant 12 heures, a annoncé la direction de l'Aviation civile, alors qu'Israël et les Etats-Unis mènent des frappes contre l'Iran.

«Les couloirs aériens du sud seront fermés (..) à partir de samedi 12H00 (09H00 GMT) pendant douze heures», a précisé cet organisme dans un communiqué.
11:07
Frappes sur l'Iran: Lufthansa annule ses vols vers Dubaï, Abu Dhabi, Tel Aviv, Beyrouth, Erbil, Amman et Téhér
Le premier groupe aérien européen Lufthansa a annoncé samedi supprimer ses vols depuis et à destination de Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil et Téhéran jusqu'au 7 mars, alors que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran.

En outre, les compagnies aériennes du groupe suspendront leurs vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi jusqu'à dimanche, a indiqué Lufthansa dans un communiqué, justifiant ces mesures «en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient».
11:05
Une base américaine navale frappée à Bahreïn
Un centre du quartier général de la cinquième flotte américaine à Bahreïn a été touchée par une «attaque de missile», ont annoncé samedi les autorités du pays dans un communiqué.

«Le centre de service de la cinquième flotte a été victime d'une attaque de missile. Nous vous fournirons plus de détails ultérieurement», a déclaré le Centre national de communication de Bahreïn.
11:05
L'ambassade russe à Téhéran appelle ses ressortissants à quitter l'Iran
L'ambassade russe à Téhéran a recommandé samedi aux ressortissants russes de quitter l'Iran, après ce qu'elle a qualifié d'«agression des Etats-Unis et d'Israël» contre le pays.

«Nous recommandons vivement aux citoyens russes et à leurs compatriotes résidant en Iran de quitter le pays s'ils ont cette possibilité», a indiqué l'ambassade dans un communiqué, enjoignant ceux restant dans le pays «à être vigilants» et à ne pas s'approcher «d'installations militaires et gouvernementales».
11:04
Frappes israéliennes d'«envergure» en cours sur l'ouest de l'Iran
L'armée israélienne a annoncé samedi peu avant 09h30 GMT que ses avions étaient en train de mener des frappes d'«envergure» dans l'ouest de l'Iran.

«L'armée de l'Air israélienne mène actuellement une frappe d'envergure sur plusieurs objectifs militaires appartenant au régime iranien dans l'ouest de l'Iran», indique un communiqué militaire sans plus de précisions.
10:44
Israël dit avoir visé des «dizaines d'objectifs militaires»
L'armée israélienne a annoncé samedi que ses frappes menées sur l'Iran en coordination avec les Etats-Unis avaient visé des «dizaines d'objectifs militaires» et avaient été menées après des mois de planification entre les deux pays alliés.

L'attaque, baptisée «Lion rugissant», «a visé des dizaines d'objectifs militaires dans le cadre d'une vaste opération conjointe (...) contre le régime» iranien, a déclaré l'armée dans un communiqué.

«Durant les mois qui ont précédé l'attaque, une planification rapprochée et conjointe entre les armées israélienne et américaine a été menée, permettant la mise en oeuvre d'une vaste attaque en pleine synchronisation et coordination entre les deux armées», a ajouté le communiqué. (ats/afp)
10:43
Plusieurs explosions entendues à Jérusalem
Des fortes explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem peu après que des sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti au-dessus de la ville, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises à Jérusalem, à quelques minutes d'intervalle. L'armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir détecté des tirs de missiles d'Iran en direction d'Israël.

Le Magen David Adom, l'équivalent en Israël de la Croix-Rouge, a déclaré ne pas avoir reçu d'information faisant état de missiles ayant atteint leur cible. «Des équipes ont été dépêchées pour soigner plusieurs personnes blessées alors qu'elles rejoignaient des abris, ainsi que des personnes soufrant d'anxiété», a déclaré le MDA dans un communiqué.

La mairie de Jérusalem a annoncé que tous les abris publics de la ville étaient ouverts et que les écoles, lieux de travail et de rassemblement resteraient fermés jusqu'à 19h00 (heure suisse) lundi. Israël a lancé samedi matin sur l'Iran, en coordination avec les Etats-Unis, une attaque qui a visé de «dizaines d'objectifs militaires», selon l'armée. (ats/afp)
10:43
La Suisse a légèrement réduit le personnel de son ambassade en Iran
La Suisse a déjà légèrement réduit ces derniers jours le nombre de personnes travaillant dans son ambassade en Iran. La représentation reste toutefois opérationnelle.

Le personnel de l'ambassade suisse a été réduit de 14 à 10 personnes ces derniers jours, a indiqué samedi matin le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à l'agence d'information Keystone-ATS.

L'ambassadrice Nadine Olivieri Lozano est sur place et l'ambassade est actuellement «opérationnelle». L'ambassade suisse à Tel Aviv, en Israël, reste également ouverte. Le DFAE n'a pas donné plus de détails, notamment sur les mesures concrètes et les dispositions prises pour protéger le personnel.

La Confédération avait déjà renforcé ses avertissements aux voyageurs pour Israël, après l'attaque menée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran dans la nuit de samedi. Il est généralement déconseillé de se rendre en Israël. La Suisse déconseille les voyages en Iran depuis août 2024.
10:42
Avions militaires et missiles aperçus dans l'espace aérien irakien
Des avions militaires et des missiles ont été aperçus traversant l'espace aérien irakien alors qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran, ont déclaré des témoins et une source militaire à l'AFP.

«Nos forces ont détecté des avions de guerre en provenance d'Israël qui ont traversé l'espace aérien au-dessus de Bagdad» et d'autres provinces, a déclaré la source militaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ajoutant que des missiles avaient également été vus survolant la province septentrionale de Kirkouk.

«Nous avons vu plusieurs missiles voler à basse altitude» près du district de Dakouk, à Kirkouk, ont affirmé deux témoins. Un soldat dans la ville de Ramadi, dans l'ouest de l'Irak, a confié à l'AFP avoir vu des avions de guerre survoler la zone. L'Irak avait annoncé plus tôt la fermeture de son espace aérien.

Saman Zelwan, un habitant de 20 ans, a déclaré à l'AFP avoir vu «plus de dix missiles survoler le district de Dokan», dans la province de Souleimaniye, au Kurdistan irakien,« en direction de la frontière iranienne».
10:42
Des explosions entendues à Manama
Les correspondants de l'AFP à Manama ont entendu samedi des explosions dans la capitale de Bahreïn, après les frappes israéliennes et américaines contre l'Iran.

La raison de ces explosions n'est pas encore connue, ont-ils indiqué.
10:41
La «victoire finale» est proche en Iran, dit le fils du chah
Le fils du dernier chah d'Iran s'est dit samedi confiant dans la victoire contre la République islamique après que les Etats-Unis et Israël ont lancé une attaque.

«Nous sommes très proches de la victoire finale. Je veux être à vos côtés dès que possible afin qu'ensemble, nous puissions reprendre et reconstruire l'Iran», a déclaré Reza Pahlavi, qui vit en exil dans la région de Washington, dans une allocution vidéo.



Pahlavi, qui a appelé à une démocratie laïque en Iran mais ne bénéficie pas d'un soutien universel parmi les détracteurs de la République islamique, a exhorté les Iraniens à patienter mais, par la suite, à descendre dans la rue.

«En ces heures et ces jours délicats, nous devons plus que jamais rester concentrés sur notre objectif ultime: reconquérir l'Iran», a-t-il déclaré.
10:14
Le Liban dit qu'il n'acceptera pas d'être entraîné dans le conflit
Le Liban n'acceptera pas d'être «entraîné» dans le conflit avec l'Iran, contre lequel les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes, a affirmé samedi son Premier ministre, alors que les autorités craignent une implication du Hezbollah pro-iranien.

«Je réitère que nous n'accepterons pas que quiconque entraîne le pays dans des aventures qui menacent sa sécurité et son unité», a affirmé Nawaf Salam sur X.

Les Etats-Unis et Israël ont annoncé samedi avoir lancé des frappes sur l'Iran, après des semaines de menaces d'intervention militaire.

Peu avant le début des frappes, Israël a annoncé avoir visé des positions du Hezbollah dans le sud du Liban.
10:12
Le Qatar «en sécurité» mais surveille la situation de près
Le Qatar est en sécurité après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran voisin, mais surveille de près l'évolution de la situation, a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur.

«La situation à l'intérieur de l'Etat du Qatar est stable et sûre, et il n'y a actuellement aucune indication suscitant des inquiétudes en matière de sécurité intérieure», a ajouté le ministère.
9:43
L'armée dit avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël
Les sirènes d'alerte antiaériennes ont retenti samedi matin dans plusieurs régions d'Israël, a annoncé l'armée. Elle a déclaré qu'elle avait détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël.

«Il y a peu, les sirènes ont retenti dans plusieurs régions du pays après l'identification de missiles lancés d'Iran vers Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué.

Les autorités israéliennes ont appelé la population, via des messages envoyés sur les téléphones portables, à se préparer à aller aux abris. (ats/blg/afp)
9:38
La Confédération déconseille les voyages en Israël
Après l'escalade de violence au Proche-Orient samedi, la Confédération déconseille tout voyage en Israël. La même recommandation s'applique depuis quelque temps déjà à l'Iran.

Après que le gouvernement israélien a déclaré l'état d'urgence et fermé l'espace aérien, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a réagi samedi en renforçant son avertissement aux voyageurs.

L'évolution de la situation est incertaine, selon le DFAE. Les ressortissants suisses qui se trouvent en Israël sont invités à utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles s'ils souhaitent quitter le pays. La décision de partir est volontaire, à leurs propres risques et à leurs propres frais.

Le DFAE avait déjà déconseillé les voyages en Iran. Israël et les Etats-Unis ont lancé samedi des «attaques de grande envergure» contre l'Iran. La semaine dernière, les parties avaient négocié à Genève. (ats)
9:38
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar confine son personnel
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a ordonné samedi à son personnel de se mettre à l'abri et a appelé les citoyens américains dans le pays à en faire autant, après le lancement de frappes israéliennes contre l'Iran.

«L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a mis en place un confinement pour l'ensemble de son personnel», écrit-elle sur son site internet. «Nous recommandons à tous les Américains d'en faire autant jusqu'à nouvel ordre», ajoute-t-elle, les exhortant à «trouver un endroit sûr à leur domicile ou dans un autre bâtiment sécurisé».
9:37
La télévision iranienne confirme «l'agression» d'Israël sur Téhéran
La télévision d'Etat iranienne a confirmé samedi ce qu'elle a décrit comme une «agression aérienne du régime sioniste» après une série d'explosions entendues à Téhéran.



Selon l'agence de presse Fars, «sept impacts de missiles ont été signalés dans les quartiers Keshvardoust et Pasteur» à Téhéran, secteur où se situe la résidence du guide suprême, Ali Khamenei.
9:35
Frappes sur l'Iran: le président Pezeshkian est «sain et sauf»
Le président iranien Massoud Pezeshkian est «sain et sauf», a rapporté samedi l'agence de presse officielle Irna, après des frappes israélo-américaines sur Téhéran et plusieurs villes d'Iran.

«Le président Massoud Pezeshkian est sain et sauf et il n'a aucun problème», écrit l'agence Irna. Cette information est reprise par les agences Mehr et Isna. (ats/afp)
9:35
Des «opérations de combat majeures» américaines contre l'Iran
Trump annonce samedi que les Etats-Unis ont lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran. Des frappes sont menées dans le cadre d'une opération conjointe avec Israël, ont rapporté des médias américains. (ats/afp)
9:34
Israël annonce avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran
Le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin avoir lancé une «frappe préventive» sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem. Les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une «alerte extrêmement grave».

«L'Etat d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran afin d'éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël», indique un communiqué du ministère de la Défense sans plus de précision sur la nature ou l'ampleur de cette opération militaire

«En conséquence, une attaque de missiles et de drones contre l'État d'Israël et sa population civile est attendue dans un avenir immédiat», ajoute le texte, annonçant l'instauration d'un «état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays».

Deux fortes détonations ont été entendues samedi matin à Téhéran par des journalistes de l'AFP, quelque temps après que deux panaches d'une épaisse fumée ont commencé à s'élever dans le centre et l'est de la capitale iranienne.
