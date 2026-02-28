++EN DIRECT++ Conflit entre Israël et l'Iran

Des avions militaires et des missiles ont été aperçus traversant l'espace aérien irakien alors qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran, ont déclaré des témoins et une source militaire à l'AFP.



«Nos forces ont détecté des avions de guerre en provenance d'Israël qui ont traversé l'espace aérien au-dessus de Bagdad» et d'autres provinces, a déclaré la source militaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ajoutant que des missiles avaient également été vus survolant la province septentrionale de Kirkouk.



«Nous avons vu plusieurs missiles voler à basse altitude» près du district de Dakouk, à Kirkouk, ont affirmé deux témoins. Un soldat dans la ville de Ramadi, dans l'ouest de l'Irak, a confié à l'AFP avoir vu des avions de guerre survoler la zone. L'Irak avait annoncé plus tôt la fermeture de son espace aérien.



Saman Zelwan, un habitant de 20 ans, a déclaré à l'AFP avoir vu «plus de dix missiles survoler le district de Dokan», dans la province de Souleimaniye, au Kurdistan irakien,« en direction de la frontière iranienne».