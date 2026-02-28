++EN DIRECT++ Conflit entre Israël et l'Iran

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé «des centaines de cibles militaires iraniennes, y compris des lanceurs de missiles», après le début d'une opération menée en coordination avec les Etats-Unis contre la République islamique.
L'armée a frappé «des centaines de cibles militaires iraniennes, y compris des lanceurs de missiles dans l'ouest de l'Iran. Parallèlement aux frappes de l'aviation en Iran, le dispositif de défense anti-aérienne identifie et intercepte actuellement les menaces tirées depuis l'Iran en direction de l'Etat d'Israël», a ajouté l'armée.
