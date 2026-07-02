Un immeuble à Monaco, le 30 juin 2026, où l'explosion d'un colis piégé présumé a blessé un homme d'affaires d'origine ukrainienne. Image: EPA

Une suspecte a été identifiée dans la tentative d'assassinat à Monaco

Une femme se serait fait passer pour un homme dans la tentative d'assassinat à l'engin explosif contre un homme d'affaires d'origine ukrainienne. Les autorités monégasques se refusent toujours à confirmer l'identité des victimes.

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Un suspect a été identifié dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat à l'engin explosif contre un homme d'affaires d'origine ukrainienne lundi soir à Monaco, a annoncé jeudi le parquet général de la principauté.

«Un mandat d'arrêt a été émis contre le suspect, lequel fera l'objet d'une notice rouge Interpol dès ce soir» Le parquet général de Monaco

Selon Le Figaro et BFMTV, le suspect identifié, que les enquêteurs ont vu la tête couverte d'un bob noir sur les images de vidéosurveillance, serait une femme qui a pu se faire passer pour un homme.

Le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, ne le précise pas dans son communiqué, mais annonce un point presse vendredi à 11h30.

Coopération internationale

Il a salué «la qualité du travail» des forces de police monégasques et «une coopération pénale internationale, tant policière que judiciaire, efficace», qui ont permis «d'identifier en un temps particulièrement court la personne suspectée d'être l'auteur des faits».

Une information judiciaire pour tentative d'assassinat et plusieurs autres chefs a été ouverte et confiée à trois juges d'instruction.

Lundi soir, une personne a déposé un colis dans le hall d'entrée d'un petit immeuble à deux pas de la France. Peu après, un engin explosif s'est déclenché dans ce hall au moment où rentraient trois habitants, un couple et un adolescent de 13 ans, qui ont été blessés.

Les autorités monégasques se refusent toujours à confirmer l'identité des victimes, mais selon des sources concordantes l'attaque a visé Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine et désormais de nationalité chypriote, ainsi que sa compagne et son fils.

Admis aux urgences

Ce dernier a été admis en urgence relative à l'hôpital pour enfants Lenval de Nice, tandis que les deux adultes, dont le pronostic vital était engagé, ont été conduits au CHU de Nice. Mercredi, l'homme n'était plus entre la vie et la mort mais l'état de la femme n'était pas stabilisé.

Résidant à Monaco depuis au moins 2021, Vadim Ermolaev fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en Ukraine pour ses activités commerciales en Crimée, annexée par la Russie.

Cette tentative d'assassinat est un coup de tonnerre pour Monaco, micro-Etat méditerranéen ultrasécurisé de 2 km2 et d'à peine 40 000 habitants, une population internationale et souvent très aisée. (ag/ats)